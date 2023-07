Nekoč med najbogatejšimi Slovenci, zdaj pa v težavah

Skupina Studio Moderna, katere ustanovitelj je Sandi Češko, nekoč med najbogatejšimi Slovenci (na lanski Managerjevi lestvici je bil na desetem mestu skupaj z Livijo Dolanc, vrednost premoženja pa je bila manjša za kar 42 odstotkov glede na leto prej), naj bi bila pred bankrotom, poroča spletni portal Necenzurirano.

Še pred kratkim se je govorilo, da ga bo pomagal reševati največji domači privatizacijski tajkun Darko Horvat, a so se menda po manj dveh mesecih razšli (Češko je za Siol zavrnil, da je konec sodelovanja). Horvat je sicer prek švicarskega podjetja Dormeo AG kupil več deset blagovnih znamk Studia Moderne in patente. To pomeni, da bi lahko te znamke dal v najem drugim ali pa enostavno ustanovil drugo prodajno podjetje.

Denarja ni niti za plače

Računi Studia Moderne so danes blokirani, zaposleni pa menda niso dobili majskih plač, mnogi so dobili tudi odpovedi. Pošle naj bi tudi zaloge, denarja za naročilo novih pa ni.

Češko je za spletne Finance dejal: »Probleme imamo, za plače nimamo, delamo na tem, da bodo izplačane čim prej.«