Ne premajhna ne prevelika

Osnovna funkcija šolske torbe je prenašanje šolskih potrebščin, a zaradi skupne teže so pomembni tudi njena velikost, teža, širina naramnic, dodatni pasovi, ki omogočajo pravilni način nošenja, ki otroku ne bo povzročal bolečin in mu omejil gibanja. Z izbiro ustrezne torbe oziroma šolskega nahrbtnika mu bomo omogočili pravilno držo in preprečili pogosto nepotrebne bolečine v hrbtu, ramenih in vratu. Pred nakupom preverite podatek o teži šolske torbe, sploh če otrok v šolo hodi peš. Če razmišljate o takšni na koleščkih, pomislite, koliko ovir ima šolar na poti od doma do razreda, ko bo moral polno dvigniti. Njena teža naj ne bi presegala priporočene zdrave teže, in sicer 10 odstotkov šolarjeve telesne mase.

Le še nekaj dni nas loči od dneva, ko bodo naši otroci znova zakorakali v šolske prostore, okoli 20.000 jih bo šolski prag prestopilo prvič. Če svojega še niste opremili s šolskimi potrebščinami, je zdaj skrajni čas, da to storite. Preverili smo, katere šolske torbe so najprimernejše za posamezne triade, kajti prvošolec potrebuje drugačno torbo kot denimo sedmošolec.Ne glede na to, da želite ustreči otroku v smislu motiva, barve, oblike, pa je treba biti pri izbiri pozoren tudi na udobje, primerno velikost, funkcionalnost in varnostni vidik. Pred nakupom zato preverite težo torbe, material, lastnosti hrbtišča, naramnic in opremljenost z odsevniki. Izbira nikakor ni enostavna, saj je na trgu poplava nahrbtnikov, ki so bolj ali manj primerni.Šolska torba za prvo triado naj bo ergonomska. Glede na to, da so otroci pri vstopu v šolo še vedno po večini drobni in majhni, naj bo čim lažja, naramnice mehke in oblazinjene, hrbtišče pa ergonomsko oblikovano, da je prijazno do hrbtenice. Izberite primerno velikost za svojega otroka. Torba mora imeti nastavljive ramenske trakove, tako omogočimo pravilen razpored teže. Na večini torb sta nameščena dva pasova. Prsni pas zagotavlja, da so naramnice na pravem mestu.Pas okoli bokov skrbi, da se breme šolskih zvezkov enakomerno razporedi, dodatno poveča stabilnost in zmanjšuje obremenjenost vratu in ramen. Povprečna teža torbe znaša med 3,5 in 5 kg, zato je pomembno, da omogoča pravilno razdelitev teže po celotnem hrbtu. Šolska torba za prvo triado naj ima prostor ali trak, na katerega lahko namestite tudi dežnik.Dno mora biti trdo, da se torba ne prevrača. Notranjost naj bo pregledna, z več predali in pregradami, da vaš otrok hitro najde zvezek in peresnico. Predali omogočajo, da se teža šolskih potrebščin enakomerno porazdeli po celotni torbi. Torba za najmlajše mora biti opremljena z odsevnimi trakovi, t. i. mačjimi očesi, da je otrok bolj viden v mraku in slabem vremenu. Trakovi naj bodo speljani tako, da bo viden z vseh strani. Tudi torba naj ima pasove živih barv, fluorescentno rumene ali oranžne, ki prispevajo k boljši vidnosti podnevi.Pri izbiri naj vas cena ne zavede. Za torbo lahko odštejete nekaj deset ali več kot 100 evrov, a cena sama še ni zagotovilo za kakovost. Pogosto so dražje tudi zaradi dodatne opreme, kot so peresnica, denarnica, vreča za športno opremo in še kaj.Šolska torba za prvo triado povprečno stane med 50 in 60 evri, čeprav lahko zanjo odštejete tudi več kot 200 evrov. Če pa se potrudite, jih lahko te dni kupite tudi s popustom in zanjo odštejete dobrih 30 evrov.Za drugo triado je primeren nahrbtnik, še vedno naj bo anatomski in oblazinjen model, ki je samostoječ, tudi ko je prazen. Sicer pa tudi za drugo triado velja vse zgoraj našteto. Cene šolskih torb za drugo triletje so podobne kot za prvo triado; zanje lahko odštejete 30 ali pa več kot 200 evrov, odvisno od debeline vaše denarnice.V tretji triadi je pomemben dejavnik prostornost. Večina starejših otrok nosi mehke nahrbtnike, čeprav bi bilo tudi zanje bolje, da bi nosili nahrbtnike z anatomskim in ojačanim hrbtiščem. Šolarji v višjih razredih namreč nosijo res težke torbe na svojih ramenih, s tem pa obremenjujejo hrbtenico. Zato je ključno, da otrok nosi svojo šolsko torbo oziroma nahrbtnik dovolj visoko na hrbtu, da je zadnjica prosta. Tako je obremenitev ramen in hrbta najbolj ustrezna. Če nosi šolsko torbo prenizko, s tem povzroča nepravilno obremenitev ter bolečine v križu in ramenih. Šolski nahrbtnik mora biti dovolj prostoren, da lahko šolar vanj spravi vse učbenike in zvezke. In cene? Vse od dobrih 30 evrov navzgor.