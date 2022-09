Ne boste verjeli, za koliko so se v enem letu podražile palačinke

Redki so ljudje, ki ne marajo palačink. Mnenja so bolj deljena, kateri je najboljši nadev za v palačinke, ampak pustimo to temo za kdaj drugič. Tokrat pišemo o nenehnem dvigovanju cen, ki smo mu priča v zadnjem letu, še bolj pa so cene podivjale po začetku vojne v Ukrajini fenruarja letos.

Statistični urad Republike Slovenije je danes objavil grafiko s točnimi odstotki, za koliko se je v enem letu dvignila vrednost posameznim sestavinam, ki jih potrebujemo za pripravo palačink. Odsotki so visoki, zato opozarjamo, da vas bo morebiti volja do peke palačink za nekaj časa zapustila.

Maslo dražje za tretjino

Najbolj se je cena dvignila maslu. V letu dni je dražji za kar 29 odstotkov. Le za nekaj odstotkov manj se je podražila moka, za skoraj 24 odstotkov, so izračunali. Sveže polnomastno mleko letos plačujemo za dobrih 19 odstotkov več kot lani, jajca pa za 14,5 odstotka več. Še najmanj podražitev so bili deležni džemi, marmelade in med, ki so letos dražji »le« za 7,5 odstotka.