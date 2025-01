Našo aktivistko policija izgnala, zdaj Slovencem v Srbiji ministrstvo sporoča tole (FOTO)

V več krajih po Srbiji potekajo dogodki, ki se jih udeležuje veliko ljudi in lahko predstavljajo večja varnostna tveganja, je danes sporočilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) ter državljanom predlagalo izogibanje območjem množičnih združevanj.

»V Beogradu in drugih krajih po Srbiji se nadaljujejo različni dogodki, ki se jih udeležuje veliko ljudi in lahko predstavljajo tudi večja varnostna tveganja, povzročajo gnečo, zapore ulic in prometne zastoje. Slovenskim državljanom predlagamo izogibanje območjem množičnih združevanj in upoštevanje navodil varnostnih organov,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo.

FOTO: Andrej Isakovic Afp

Do predloga ministrstva prihaja po tem, ko je srbska policija v sredo iz države izgnala več aktivistov in aktivistk iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije, ki so v Beogradu sodelovali na delavnici za nevladne organizacije v organizaciji fundacije Erste.