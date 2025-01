Incident v Beogradu: Srbija izgnala hrvaške državljanke, Zagreb obljublja ostro reakcijo

Pet hrvaških državljank, predstavnic nevladnih organizacij, ki so v Beogradu sodelovale na delavnicah v organizaciji Erste Stiftung, je dobršen del noči preživelo na policijski postaji v Beogradu. Po večurnem zasliševanju jih je policija deportirala iz Srbije in jim za eno leto prepovedala vstop v državo. Zagreb je že napovedal protestno noto.

Kot je za hrvaški časnik Jutarnji list pojasnila umetnostna zgodovinarka Ana Kovačić iz Zagreba, ki je sodelovala na delavnicah, so te potekale v ponedeljek in torek. Na njih je sodelovalo približno 15 oseb iz Hrvaške, Slovenije, Romunije, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije.

Po zaključku delavnic so se udeleženci zvečer odpravili na pijačo, okoli 23.30 pa vrnili v hotel. »V avli so nas pričakali moški v civilu, ki so nam na hitro pokazali značke in dejali, da so 'policisti za tujce' ter da moramo z njimi na postajo,« je povedala. Ko je prispela na postajo, je bila tam že večina njenih kolegov iz delavnic.

Podpisati so morali dokument v cirilici

V avtomobilu jim je eden od moških namignil, da je ena od organizacij, katerih predstavniki so sodelovali na delavnici, »sumljiva«. Po navedbah Ane Kovačić so jih na postaji med drugim spraševali, katero srednjo šolo in fakulteto so končali, za katere organizacije delajo, kdo jih financira, o čem je bila delavnica, kaj so tam konkretno počeli, ali so se srečali s kom v Beogradu in zakaj.

Zatem so jim v podpis dali dokument v cirilici, ki ga mnogi niso v celoti razumeli. V dokumentu je sicer po navedbah Hrvatice pisalo, da ogrožajo varnost Srbije, da morajo v 24 urah zapustiti državo in da imajo prepoved vstopa v Srbijo za eno leto. Izčrpana in utrujena je Kovačić dokument podpisala, saj je želela samo oditi, kot pravi, tako iz postaje kot iz Srbije.

Hrvaška bo Srbiji poslala protestno noto

»Po informacijah, ki jih imamo, je vseh pet oseb zapustilo Srbijo brez nadaljnjih zapletov, kar je v tem trenutku najpomembnejše,« je povedal tiskovni predstavnik hrvaškega zunanjega ministrstva Tomislav Lendić. Zunanji minister Gordan Grlić Radman pa je napovedal, da bodo Srbiji zaradi incidenta poslali protestno noto, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

»Poslali bomo protestno noto, delegacijo Evropske unije v Beogradu bomo obvestili o dejanjih srbskih oblasti in njihovem obnašanju, ki je hrvaške državljane postavilo v ponižujoč položaj. Sistematično bomo zbirali vse primere trpinčenja hrvaških državljanov in bomo o tem obvestili Evropsko komisijo in poljsko predsedstvo Svetu EU, seveda bomo tudi revidirali priporočilo o potovanju hrvaških državljanov v Srbijo,« je dodal.