Napovedani shodi »klerikalne desnice«. Levica zahteva prepoved v Kopru, Mariboru in Ljubljani

Iz stranke Levica so sporočili, da so v tem tednu na občinske svete občin Koper, Maribor in Ljubljana, naslovili več zahtev po prepovedi shodov proti splavu.

Kot trdijo, te shode v prihodnjih dneh pripravlja »klerikalna desnica«

Poudarjajo, da ima Slovenija pravico do splava zapisano v ustavo. »To izhaja iz naše skupne napredne zgodovine – SFRJ je bila namreč prva država na svetu, ki je že v sedemdesetih takšno pravico zapisala v svojo ustavo. Ampak to dejstvo ne pomeni, da je boj za pravico žensk do svobodnega odločanja o rojstvih otrok končan. Na primeru več držav v naši bližini lahko vidimo, da imajo ultra konservativne sile ne le cilj, ampak tudi moč ponovno poseči v svobodo odločanja o lastnem telesu, tudi tam, kjer je bila ta pravica nekoč dosežena.«

Ob tem so opozorili tudi na razmere pri naših južnih sosedih. Hrvaška, v kateri je splav prav tako kot v Sloveniji ustavno zagotovljena pravica. Po razpadu bivše skupne države zaradi vpliva katoliške ideologije, ustrahovanja zdravnikov in družbene stigme to zdravstveno storitev izvajajo le redkokatere zdravstvene institucije. Večina Hrvatic prihaja splav opravit v Slovenijo, so navedli v Levici.

»Zato je treba pravico do splava braniti, nazadnjaškim družbenim silam pa ima država dolžnost odvzeti javni prostor, v katerem bi lahko širile svojo ideologijo. Sklicevanje na pravico do svobodnega izražanja zveni prazno, kadar so dokazljiv cilj tega izražanja prisilna rojstva in smrti zaradi komplikacij pri nosečnosti, ki bi jih pravočasen splav lahko preprečil.«