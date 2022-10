Tako so zagovorniki pravic nerojenih otrok zavzeli Ljubljano (VIDEO)

Zagovorniki pravic nerojenih otrok in njihovih staršev v stiski so se danes v Ljubljani zbrali na Pohodu za življenje pod geslom Enakopravnost se začne pred rojstvom. Državljane želijo spomniti, da tudi ustava ščiti človekovo življenje. Pozvali so k skupnim prizadevanjem za zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti tudi v praksi.

Pohod je potekal v ozračju upanja, ki ga je spodbudila junijska razveljavitev sodbe v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 v ZDA. Hkrati so pozvali k zavedanju o pomenu zaščite vsakega življenja. Pohod je priredil koordinacijski odbor pod vodstvom Urše Cankar Soares, so sporočili organizatorji.

Kot so zapisali, je pohod letni shod za spodbujanje veselja do življenja, ozaveščanja o nevarnostih splava in sočutja z nerojenimi otroki, ki jih njihove mame splavijo, pa tudi sočutja s starši teh otrok v stiski.

V Sloveniji je bil prvi Pohod za življenje leta 2014, drugi leta 2020, od takrat pa ga pripravljajo vsako leto. Pohodi za življenje so se sicer začeli v ZDA, kjer je prvi potekal leta 1974 na prvo obletnico sodbe vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade iz leta 1973.

Vrhovno sodišče ZDA je leta 1973 sklenilo, da imajo ženske po vsem ozemlju pravico do umetne prekinitve nosečnosti, s čimer je razveljavilo vrsto zakonov posameznih zveznih držav proti splavu. Od takrat naprej so se nasprotniki splava borili za odpravo odločitve v primeru Jane Roe proti teksaškemu okrožju Wade.

Vendar je ameriško vrhovno sodišče junija letos razveljavilo to odločitev in odpravilo pravico do umetne prekinitve nosečnosti. To je pomenilo, da lahko zvezne države uvajajo prepovedi splava. Ameriški predsednik Joe Biden pa je zatem podpisal izvršni ukaz, v skladu s katerim lahko zvezna vlada ZDA pomaga ženskam, ki bodo morale v želji po umetni prekinitvi nosečnosti potovati iz republikanskih držav, kjer je splav prepovedan, v demokratske, kjer je dovoljen.