Sobota se je sicer začela zelo prijetno. Po vsem lepem zjutraj sem sedla na kolo in se zapeljala proti središču glavnega mesta, po sicer asfaltiranih, a hudo načetih ljubljanskih cestah. In po kolesarskih stezah, po katerih se še kar kopiči steklovina, namerno razbita, in po stezah, s katerih se je že zdavnaj zluščila menda pregrešno draga neuničljiva barva za kolesarske steze … Skrb vzbujajoča je neizmerna »skrb« raznih filistrov glede splava. Še posebno tistih, ki so že malo pozabili, kako se otroke sploh dela. Na »vhodu« v središče glavnega mesta, tam nekje pri Slovens...