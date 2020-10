NIJZ razkril delne rezultate

Medtem ko se ožja ministrska sestava s strokovno skupino Bojane Beović na Brdu pri Kranju pogovarja o nadaljnjih ukrepih, z NIJZ prihajajo spodbudne novice. Epidemiolog Mario Fafangl je v Odmevih razkril, da je do njegovega javljanja bilo v četrtek potrjenih 1100 novih primerov okužb koronavirusa. V sredo je bilo potrjenih 2488, dan prej pa je padel rekord, ko je bilo potrjenih 2605 primerov.



Fafangel je sicer dejal, da je epidemija v polnem razmahu in da so kapacitete testiranj prekoračene, spremenil se je tudi postopek testiranj, omenja pa tudi, da je ljudi, ki imajo blage simptome strah in da sploh ne pridejo na testiranje.



Pravi, da se je treba pri nadaljnji interpretaciji podatkov treba osredotočiti na število hospitaliziranih in ne na število testiranih in pozitivnih, saj se je model testiranja spremenil.



V zadnjem času opažajo večji porast okužb v starostni skupini od 35 do 45 in v starostni skupini od 15 do 18 let. »To je odraz širjenja virusa v populaciji tistih, ki se najbolj družijo. Dobra novica je, da dobro ščitimo najbolj ranljive skupine,« je dejal. Komentiral je tudi podatke, ki Slovenijo med evropskimi državi glede na 14-dnevno incidenco na 100 tisoč prebivalcev, uvršča na sedmo mesto. Pravi, da je to podatek, ki kaže, da pravzaprav nobena država v Evropi ni uspešna