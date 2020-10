Slovenska vojska na pomoč v UKC Ljubljana (VIDEO)

V teh kriznih časih je še kako pomembno držati skupaj. To dokazuje tudi Slovenska vojska, ki je na pomoč priskočila ljubljanskemu kliničnemu centru, in sicer pri težjih fizičnih delih. Na twitterju so objavili posnetek, kjer vojaki prenašajo opremo, ob tem pa so zapisali, da »smo vsi skupaj v tem«.Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana se je odločilo, da bo zaradi pomanjkanja prostorskih kapacitet izkoristilo prostore nedograjenega objekta diagnostično-terapevtske službe. Po trenutnih načrtih bi tako pridobili kapacitete za okoli 150 postelj, so v četrtek sporočili iz UKC Ljubljana. Projekt bo znašal dobrih 2,3 milijona evrov.Vodstvo ljubljanskega kliničnega centra je namreč ocenilo, da je ta rešitev bolj smiselna kot pa selitev v nebolnišnične objekte zaradi boljše dostopnosti vse bolnišnične in druge infrastrukture ter možnosti čim boljše organizacije zaposlenih.