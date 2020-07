Nagrado bo delil še z drugimi gasilci

Zagret tudi za nogomet

Poletje s Slovenskimi novicami

Slovenske novice tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj reči pa smo primaknili še sami, bomo vse poletje razveseljevali srečne izžrebance z naborom nagrad, ki vam lahko še polepšajo dni. Vsak dan od 4. julija do 8. avgusta bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel ta bogati paket. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Nagrada je pripadla prostovoljnemu gasilcu PGD Polje.

Grega Koritnik navija za zelene.

Zavili smo z avtoceste še pred Torovim in našli kažipot za naselje Polje pri Vodicah, ki šteje natančno 282 prebivalcev. Kot eden redkih krajev v Sloveniji se lahko pohvali z dvema gasilskima domovoma. Naš nagrajenec Poletne akcije je seveda gasilec od glave do peta. »Uradno sem v teh vrstah od leta 1991, star sem bil devet let. Kaj drugega sploh nismo imeli kot gasilstvo, ki je danes zelo dobro razvito,« pove. »V prvem gasilskem domu imamo staro brizgalno, ki je imela konjsko vprego, in naša želja je, da bi tam nekoč nastal muzej,« pojasni 38-letnik, ki je operativni gasilec od leta 2003. Pred dobrimi tremi desetletji so postavili temeljni kamen za nov gasilski dom, ki so ga zidali do leta 1986. Veselica ob odprtju je bila menda tako hrupna, da se jih je čez Rašico slišalo do Mengša. »Še dva iz Domžal sta slišala dogajanje na veselici,« je dodal hudomušni, prvi sosed gasilskega doma, Koritnikov prijatelj in seveda tudi sam izprašani gasilec.Druga Gregorjeva ljubezen je nogomet, ima celoletno vstopnico za Stožice: »Veliko prijateljev je navijalo za Olimpijo, pridružil sem se družbi in gremo tudi na gostovanja po Sloveniji. Sem navijač, nisem pa razgrajač, čeprav kdaj komu namenim sočno s tribune.« Osvežilne pijače Dane in Radenske bo odpeljal na dopust. »Odpravljam se v Kranjsko Goro, tam bom slab teden. Imam načrt kolesarjenja pa obisk Planice.« Gore? »Ne, toliko pa nisem nabrušen. Morda bom šel na Vršič in na Slemenove špice, kar je višjega, naj kar ostane drugim, nisem nahojen in izkušen za visokogorje in zakaj bi iskal nesrečo, če tega ni treba?« se vpraša Koritnik in doda, da bo s seboj vzel tudi knjige Učila International – Felix, če bo kakšen dan deževalo. Prav tako bo koristno uporabil brisače Svilanit, senčnik za avto, in seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic. Komplet kuhinjskih brisač ga bo verjetno počakal doma.Zelo se je razveselil vrednostnega bona Mesa Kamnik, žara MQ in pribora za žar ter začimb Kotanyi: »Doma bom postavil žar, zakuril in povabil prijatelje,« se odloči. Pravi, da rad pripravlja začinjeno meso. »Razen za debelejše zrezke zorjene govedine. Zanje uporabim le sol in poper. Drugo po mojem mnenju ni potrebno, včasih dam celo poper na stran.« Čipse podjetjaIntersnack – Chio bo ponudil kolegicam in kolegom ob gasilskih četrtkih: »Takrat imamo tedenski pregled opreme in operativni sestanek. Ko čvekamo, je fino, da daš kaj v usta, zato da ne zineš kakšne neumne. To predvsem velja za mlajše operativce,« se zasmeji Grega, ki rekreativno igra mali nogomet. »V bližnji vasi Utik je igrišče z umetno travo, smo nekako razdeljeni na stare in mlade, pa se potem merimo, kdo je boljši.« Ko ga vprašamo, v katero moštvo spada, se nam samo nasmehne: »To naj ostane skrivnost!«