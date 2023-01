Nagrade za najbolj požrtvovalne

Minuli konec tedna je murskosoboški župan Damjan Anželj v Gledališču Park podelil priznanja najbolj požrtvovalnim prostovoljcem v edini pomurski mestni občini v minulem letu. MO Murska Sobota ima naziv Prostovoljstvu prijazno mesto: Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij s tem nazivom izpostavljata tiste občine, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev razvoju prostovoljstva. Poleg tega s posebno prireditvijo nagradijo posameznike, društva in organizacije, ki so bili najbolj predani prostovoljnemu delu v minulem letu.

Županovo priznanje Naj prostovoljec je prejel upokojeni policist Boris Muhič, priznanje za Naj prostovoljsko društvo Nogometna šola Mura, ki je z akcijo Muraši za Emo dokazala, da z veseljem pomagajo pomoči potrebnim, priznanje Naj prostovoljska organizacija pa Srednja zdravstvena šola Murska Sobota in Lions klub Murska Sobota. V kategoriji Naj prostovoljski dogodek je komisija izbrala Evangeličansko cerkveno občino (ECO) Murska Sobota, ki je lani organizirala dva koncerta za pomoč in podporo integracije ukrajinskih družin v Pomurju. V kulturnem programu prireditve, ki jo je povezovala radijka Miša Zečević, sta nastopili Katjuša Peterka in Elizabeth Adjei, dijakinji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Anželj se je zahvalil prostovoljcem, ki vsak dan prinašajo žarke svetlobe in toplino vsem, ki pomoč potrebujejo: »Ponosen sem, da so med nami posamezniki, ki so pripravljeni pomagati v vseh življenjskih situacijah. Prostovoljci so poleg pripadnikov civilne zaščite, gasilcev in vojske zmeraj v prvih linijah, naj gre za poplave, žled ali požar. So tisti, ki skrbijo za starejše in osamljene, zbirajo hrano, obleko, opremo, finančna sredstva za ljudi na robu in v stiski. Ne sedijo križemrok, se organizirajo in poskušajo pomagati tam, kjer drugi ne vidijo ali nimajo posluha. In najdejo načine, moč in zberejo pogum za pomoč, ne da bi pri tem pričakovali kakršno koli korist ali zahvalo.«

