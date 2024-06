Na vinski poti tudi brezalkoholna penina za nosečnice (FOTO)

Slovenci že dolgo veljamo za ene najboljših in najbolj predanih vinogradnikov in vinarjev, kar vedno znova potrjujejo tudi nagrade z najbolj prestižnih svetovnih ocenjevanj, salonov, sejmov ... Temu primerno v dobri kapljici radi tudi uživamo, o čemer je pričala odlična obiskanost tokratne poletne izvedbe Ljubljanske vinske poti, že 12. po vrsti.

V soboto se je v središču prestolnice poznavalcem in ljubiteljem vina, pa tudi tistim, ki se šele spoznavajo s čarobnim svetom te pijače, ki naj bi jo po Platonovih besedah ljudem podarili sami bogovi, predstavilo več kot 70 vinarjev, večinoma slovenskih. Seveda niso smela manjkati uveljavljena imena, kot so Štoka, Brič, Vinag 1847, Puklavec Family Wines, ki se tovrstnih dogodkov udeležujejo redno, našlo pa se je tudi kar precej ponudnikov, ki so na poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti prišli prvič. A vsekakor ne tudi zadnjič, je pribila Metka Štemberger, ki je zastopala družinsko Klet Štemberger, kjer so na vinogradništvo presedlali šele, ko se je njen praded vrnil iz Amerike in se odločil, da bo klasičnega kmetovanja konec, nadomestili pa ga bodo trte in vino. Ker prihajajo iz Dolenjske, med ponudbo ni smel manjkati cviček, domači kraj pa so Štembergerjevi na vinski poti ponosno predstavili tudi s šentjernejsko penino.

Da bi v penini lahko uživali tudi tisti, ki ne želijo ali ne smejo seči po alkoholu, so poskrbeli pri Cuvee Wines, pooblaščenemu uvozniku in prodajnemu zastopniku mnogih vinskih znamk, med katerimi je tudi francoski Pierre. Prav v sklopu te znamke je mogoče najti brezalkoholno in neverjetno osvežujočo penino. Omislila si jo ženska, velika ljubiteljica vin, ki pa se mu je med nosečnostjo morala odpovedati. Prvič je še šlo, a bolj ko je družina rasla, dlje je morala živeti brez priljubljene pijače. Pa je vzela stvar v svoje roke in tako razveselila še milijone žensk po svetu, tudi zato, ker ima omenjeno brezalkoholno vino več kot pol manj kalorij od običajnega, gre namreč za dealkoholizirano pijačo, ki svojo pot začne povsem enako kot običajna vina, nato pa mu s posebnim postopkom zgolj odvzamejo alkohol, je pojasnila Jasmina Gracej iz Cuvee Wines.

Poleg omenjenega brezalkoholnega vina je bilo na ljubljanski vinski poti mogoče spoznati in okusiti še mnogo drugih posebnosti, ljubitelji sladkega so se denimo radi ustavili pred stojnico z medenimi vini, eno najstarejših alkoholnih pijač na svetu, ki seveda ne nastane iz grozdja, temveč s fermentacijo medu. »Ko sem bil mlajši, je bil oče čebelar, jaz sem pa hotel imeti svoje penine. Pa mi je odgovoril, da nimamo vinogradov in da bom žal moral imeti čebele. Te zdaj res imam, a imam tudi penino,« je odločitev, da bo življenje posvetil temu, da ga slajša drugim, strnil nasmejani Gregor Jere. Podobno poslanstvo je bilo Alešu Kuneju položeno že v zibelko, rodil se je namreč v vinogradniško družino, ki je korenine pognala v Brestanici, kraju, kjer je nastala prva slovenska čokolada. Ko so se nato domislili, da bi oboje združili, je nastalo slastno in dehteče čokoladno vino, ki bo zadovoljilo in razveselilo ljubitelje obeh svetov.

Tisti, ki so si želeli v mislih odpotovati v daljne dežele ali zgolj primerjati, kako se z našimi vini kosajo argentinska, so se medtem množično zgrinjali k stojnici Bodege Latine. »Običajno je tako, da imajo eni radi bela, drugi rdeča vina, a tudi tisti, ki pravijo, da rdečih ne marajo, potem ko poskusijo malbec, spremenijo mnenje. Enako je bilo pri meni,« je izkušnjo s tem vinom, ki mu ga je predstavil kolega, ko se je po skoraj letu življenja v Buenos Airesu vrnil v domovino, opisal Anže Mivšek. Sodeč po zadovoljnih vzdihljajih, ki jih je bilo mogoče slišati okoli njihove stojnice, so svilnate in nežne, a hkrati polne in zapeljive arome malbeca očarale kar precej radovednežev.

Pihali so Pestro ni bilo le okrog stojnic s hrano in pijačo, veliko pozornosti je med drugim požela postojanka Zavoda Varna pot, kjer je bilo po okušanju žlahtne kapljice mogoče preveriti stopnjo alkohola v organizmu, kar je zabavalo predvsem razposajene tujce.

Več kot 70 vinarjev je predstavilo svoja vina.