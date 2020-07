Na svoj račun bo prišla tudi soseda

Vso zelenjavo pridela sam

Mariborčan je ob predaji nagrad nemudoma prijel za knjigo. FOTO: Aleš Andlovič

Ker sam veliko pomaga kot prostovoljec, je Janko Mlakar vesel, da se je tokrat tudi njemu nasmehnila sreča. FOTO: Aleš Andlovič

Poletje s Slovenskimi novicami

Tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Vsak dan med 4. julijem in 8. avgustom bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil bogat poletni paket, poln lepih izdelkov, ki v teh toplih dneh pridejo še kako prav. Niz daril smo pripravili skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj stvari pa smo primaknili še sami. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom poletje.

»Nagrada? Super,« se je na naše obvestilo, da je tokratni izžrebanec naše nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, odzval. Mariborčan, ki že šesto leto uživa v zasluženem pokoju, nas je pričakal v svojem malem, a prijetnem stanovanju v Kočevarjevi ulici. »K sreči živim v prvem nadstropju, da nama ne bo treba predaleč nositi,« je dejal v šali, ko sva s skupnimi močmi po stopnicah stanovanjskega bloka tovorila brezalkoholne pijače podjetij Dana in Radenska.Tudi vseh preostalih nagrad podjetij Intersnack – Chio, Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix in Meso Kamnik, ki jih v darilnih vrečkah ni manjkalo, se je Janko Mlakar razveselil z nasmehom na obrazu. »Brezalkoholne pijače bodo v teh poletnih dneh, ko je tudi sonce začelo pripekati, prišle zelo prav. Pred nekaj minutami sem se ves preznojen vrnil z dela na vrtu in je treba izgubljeno tekočino iz telesa primerno nadomestiti,« pravi Mlakar.Izučeni gostinec je dolga leta delal v rojstnem mestu pod Pohorjem, bil natakar v nekoč zloglasni diskoteki na Fontani, zatem pa ga je poslovna pot vodila na Obalo. »Zadnjih dvanajst let sem delal v Portorožu. No, bolje rečeno, v hotelu Bernardin,« je z nekaj besedami opisal svojo dolgo kariero.A tudi odkar je v pokoju, mu dela ne zmanjka. »Nedaleč od doma sem si omislil manjši vrt. Gre za kompleks, ki ga ima od mariborske občine v najemu društvo vrtičkarjev Vrtiček čriček. Tam sem najprej obdeloval manjši vrt, a sem z dovoljenjem uredil še kos zapuščenega zemljišča, tako da moj sedanji vrt meri nekaj več kot 120 kvadratnih metrov. Za samooskrbo z zelenjavo več kot dovolj,« je kar žarel od ponosa.Če ga pot ne zanese na lastni vrt, pa veliko pomaga drugim. »Sem prostovoljec in pomoči potrebnim pomagam pri opravilih doma. Ravno danes dopoldan sem pomagal starejši Mariborčanki pri delu na vrtu in okoli hiše. Gospa je upihnila že krepko čez 70 svečk in ima zamenjana oba kolka. Zato težje hodi in še težje opravlja dela okrog hiše. Meni pa ni težko pomagati. To zdaj počnem že štiri leta,« nam je zaupal Janko Mlakar.Upokojeni natakar je še isto sekundo, ko smo ga razveselili z novico o dobljenih nagradah, vedel, kako jih bo (u)porabil. »Del nagrad bo šel tudi moji prijetni sosedi. Tej na vsaka dva meseca pripravim jabolčni štrudelj, za katerega trdi, da je najboljši na svetu. In kakšen sok se bo k sladkemu zavitku tudi prilegel,« je sklenil Mlakar. Da pa mu v jeseni življenja ne bi postalo dolgčas, pa je poskrbel sam, saj načrtuje, da bo v bližnji prihodnosti začel temeljito obnovo svojega stanovanja.