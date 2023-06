Na pristojnem CSD-ju po smrti otroka pretreseni: Mamo smo poznali

»Na CSD smo pretreseni nad tragičnim dogodkom, v katerem je umrl otrok.,« pravijo v Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška. Pod njihovo pristojnost namreč spada Sv. Lovrenc pri Preboldu, kjer se je v tem tednu zgodila tragedija, v kateri je umrl še ne dve leti star deček.

Mama in njen partner sta otroka pustila več ur zaprtega v vozilu, pred hišo, na žgočem soncu. V vozilu ga je opazil mimoidoči, kljub pomoči pa je malček umrl na kraju najdbe. Mamo in njenega partnerja so policisti pridržali, danes ju bodo privedli pred preiskovalnega sodnika.

»Mater otroka smo poznali, saj je prihajala na CSD glede urejanja varstva in skrbi za otroke ter prejemanja denarne socialne pomoči in otroških dodatkov. Prav tako smo začeli tudi postopek nudenja pomoči družini,« so odgovorili na naša vprašanja, ali je CSD obravnaval omenjeno družino.

Ker je policija po tragediji med hišnimi preiskavami našla prepovedane substance, na spletu pa so se že pred tem pojavila namigovanja o zlorabi drog, nas je zanimalo, ali so bili na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška seznanjeni s tem in ali so delali kaj v smeri, da bi zaščitili otroke.

Direktor Marko Verdev je odgovoril, da v primerih, ko je CSD seznanjen z informacijo, da so starši odvisni od psihoaktivnih substanc, začnejo postopek ocenjevanja ogroženosti otroka. »V primeru visoke ogroženosti otroka ga CSD nemudoma umakne na varno.«