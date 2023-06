Policija razkrila nove podrobnosti o smrti otroka, ki je umrl v pregretem avtomobilu!(VIDEO)

Smrt malčka v razgretem vozilu v Sv. Lovrencu v občini Prebold je pretresla slovensko javnost. Kaj se je zgodilo in kako je možno, da sta 35-letnica in 38-letnik v vozilu na žgočem soncu za več kot dve uri pustila še ne dve leti starega otroka, se sprašuje vsa Slovenija.

Nekaj odgovor na številna vprašanjaje podal Aleš Slapnik, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje, ki je stopil pred kamere.

»V torek okoli trinajste ure smo bili obveščeni, da reševalci reanimirajo otroka. Po prvih ogledih smo ugotovili, da obstaja sum za povzročitev smrti iz malomarnosti. Ugotovili smo, da je otrok umrl zaradi dolgotrajne izpostavljene vročine. Pri do sedaj opravljenih hišnih preiskavah smo našli in zasegli prepovedane droge in bomo podali še kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.«

Policisti so tudi včeraj po več krajih opravljali hišne preiskave v zvezi z dogodkom. FOTO: Mediaspeed

Na vprašanje, ali sta bila mati in njen partner pod vplivom substanc, je Slapnik odgovoril, da bo to pokazala analiza telesnih tekočin, ki so jima bile odvzete ob pridržanju.

Povedal je, da sta mati in njen partner v policijskem pridržanju, danes bosta privedena pred preiskovalnega sodnika. Oba sta bila v preteklosti že obravnavana zaradi kaznivih dejanj. Eno od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugo osebo pa zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

Za povzročitev smeri iz malomarnosti jima grozi do pet let zapora, zaradi zanemarjanja mladoletne osebe do tri leta, kakšna kazen pa grozi zaradi prepovedanih snovi, pa bo znano kasneje, po končani preiskavi.

Na vprašanje, ali je še kaj otrok, je Slapnik povedal, da ima mati še več otrok. Kako je otrok prišel v vozilo, policisti še ne razkrivajo, niti tega, kako dolgo so reševalci otroka oživljali.