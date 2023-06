Po smrti otroka v avtu: »Ta hiša, v kateri so bili, je kar malo zakleta«

Slovenijo pretresa kruta usoda še ne dve leti starega fantka, ki je ostal zaprt v razgretem vozilu, parkiranem pred hišo v Sv. Lovrencu v občini Prebold. Aleš Slapnik, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje, bo danes dopoldan stopil pred novinarje in morda že lahko podal vsaj nekaj odgovorov na številna vprašanja, ki se porajajo ob tej strašni tragediji. Policisti so bili o njej obveščeni v torek malo pred 13. uro, po dosedanjih podatkih pa je to prvi primer pri nas, da je otrok umrl v avtomobilu, parkiranem na žgočem soncu. Nesrečni otrok je bil v avtu, preden ga je opazil mimoidoči, več ur. Koliko natančno, naj bi pokazali izsledki sodne obdukcije, ki jih bodo na policiji razkrili danes. Četudi je mimoidoči takoj ukrepal in otroka, ki ni več kazal znakov življenja, nemudoma začel oživljati, malčku žal ni bilo več pomoči. V pomoč ni bil niti defibrilator, po katerega je stekel eden od vaščanov, pomagati mu niso mogli niti reševalci nujne pomoči, ki so prispeli zelo hitro, žal pa niti helikopter Slovenske vojske, ki je pristal v Svetem Lovrencu.

Trupelce nesrečnega dečka je v torek pozno popoldan prevzela lokalna pogrebna služba in ga odpeljala na Inštitut za sodno medicino, tam so včeraj opravili obdukcijo. Policisti in kriminalisti pa so tudi včeraj še opravljali razgovore in iskali informacije pri vseh, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah nesrečnega dogodka. Preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Slovo babice

Informacij, ki krožijo neuradno, je veliko. Pravzaprav preveč. Nekatere so – milo rečeno – bizarne. Vseh tudi ni mogoče preveriti, zato jih ne bomo navajali. O dogodku so se nekateri razpisali na družabnih omrežjih. Med drugim smo naleteli na zapis babice, ki se je takole poslovila od nesrečnega vnuka: »Mamin angel ... Nekoč, nekje te stisnem in nikoli, nikoli več ne spustim iz svojega naročja ... Umiram v sebi ... Angel moj naj ti bo lepo, toplo, polno ljubezni in sreče ter nasmehov tam nekje, kjer si postal moja nova najsvetlejša zvezdica na nebu ... Nepopisna je bolečina in nerazumevanje, kaj se je zgodilo ... Počivaj v rajskem miru angel moj in počakaj na mamo .... Enkrat bova spet v objemu ....«

Z babico smo navezali stik, a je bila zaradi preiskave, ki še vedno poteka, redkobesedna. Kot je dejala, tudi sama ne ve, kaj se je zgodilo oziroma dogajalo. »Prejšnji dan je imela moja hči operativni poseg in je dobila narkozo. Zagotovo pa hči ni nič kriva, saj bi dala življenje za svoje otroke,« je vse, kar nam je povedala nesrečna babica. Dodala je, da je strta, uničena in da tudi sama čaka, da bodo policisti in kriminalisti končali preiskavo in razjasnili, kako se je lahko zgodilo nekaj tako strašnega.

Smo pa včeraj v Sv. Lovrencu še naprej poizvedovali o dogodku in upali, da bo morda kdo vendarle vedel povedati kaj več o 35-letni mami nesrečnega dečka in njenem 38-letnem partnerju, ki sta po nekaterih podatkih že imela opraviti s policijo. Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje, je namreč razkrila, da so obe osebi, ki so ju v torek v večernih urah pridržali in ostajata v 48-urnem policijskem pridržanju, v preteklosti že obravnavali. »Enega od njiju smo obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugo osebo pa smo obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja,« je pojasnila. A domačini niti včeraj niso vedeli povedati nič novega.

»O tej družini ne vemo čisto nič, ker so se sem priselili nedavno in jih res nihče ne pozna. Povem vam lahko le, da je ta hiša, v kateri so bili, kar malo zakleta. Eden od prejšnjih stanovalcev naj bi imel težave s prepovedanimi drogami, potem so prišli drugi in se kmalu odselili. Ti, ki so bili v hiši zdaj, so bili že tretji. Verjetno so bili najemniki. Skratka, te hiše se drži neka smola, drugače si tega ne znam razložiti,« je povedala ena od domačink. In dodala, da niso vedeli, da sta imela osumljena otroka, saj da ga nikoli nihče ni videl.

