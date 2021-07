Na mizi nov predlog za prehajanje meja, tudi s Hrvaško in ob vrnitvi iz rdečih držav

Čeprav je digitalno covidno potrdilo, ki naj bi omogočilo svobodno gibanje, vsaj po Evropski uniji, že začelo veljati, morajo slovenski državljani ob vrnitvi iz držav na temnordečem seznamu v desetdnevno karanteno ne glede na to, ali izpolnjujejo pogoj PCT ali imajo že omenjeno digitalno potrdilo. Precej slabe volje je to povzročilo dopustnikom na počitnicah v Egiptu in Tunizije, saj jih je sprememba ujela sredi počitnic.



Notranji minister Aleš Hojs je danes pojasnil, da je bila odločitev, da gredo vsi iz temnordečih držav v karanteno, predlog strokovne komisije. A se je ta, kot kaže že premislila. »Strokovna komisija pripravlja nov predlog in predlaga, da se iz temno rdečih in rdečih držav lahko prehaja brez karantene, če si bil cepljen ali prebolel,« je Hojs naštel le dve možnosti, med katerimi pa ni možnosti testiranja.



Vstop v Slovenijo iz oranžne države in brez obvezne 10-dnevne karantene bi bilo po novem mogoče ob predložitvi PCT pogoja, torej za cepljene, prebolele ali testirane, je predlog strokovne komisije predstavil Hojs.



Minister pa nasprotuje predlogu komisije, ki si želi, da bi po novem potniki za prehajanje iz zelenih v zeleno državo izpolnjevali pogoj PCT. Trenutno velja, da je med zelenimi državami prosto prehajanje in ni karantene. Hojs meni, da za zdaj zaostrovanje med zelenimi državami ni potrebno. »Če bi ocenili, da bi bilo treba poostriti, bomo to naredili,« je pojasnil Hojs.

Po odloku, ki velja do 11. julija je takole:

Temno rdeča območja: ob vrnitvi iz držav na temnordečem seznamu v desetdnevno karanteno ne glede na to, ali osebe izpolnjujejo pogoj PCT ali imajo že omenjeno digitalno potrdilo.



Rdeča območja: osebe, ki prihajajo z območja na rdečem seznamu, morajo ob vstopu predložiti negativni izvid testa PCR in se napotiti v desetdnevno karanteno. Test PCR ni nujen za tiste s prebivališčem v Sloveniji, morajo pa vseeno v karanteno. V karanteno ni treba tistim, ki predložijo potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.



Oranžna območja: oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če predloži negativni hitri ali test PCR, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike.



Zelena območja: za potnike iz držav na zelenem seznamu (Deli Italije, Avstrija, Nemčija, Švica, Črna gora, Madžarska in Hrvaška) odslej ob vstopu v Slovenijo ni nobenih omejitev.



