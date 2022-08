Na Graški Gori niso tekmovali (FOTO)

Festival Graška Gora poje in igra vsako leto organizira tamkajšnje kulturno društvo, predseduje mu Drago Plazl, ki je tudi duša dogodka, ta je že davno prerasel lokalne okvire in je edini pri nas, ki je postal mednaroden. Sodelujejo glasbeniki iz sosednjih držav, iz Hrvaške, Avstrije, Italije, Nemčije in celo Madžarske, s tem pa domačini skrbijo za prepoznavnost kraja in širjenje kulturne dediščine slovenske narodno-zabavne glasbe prek naših meja.

Špas z Evo je letos prišel prvič.

Je tudi eden najstarejših tovrstnih festivalov v Sloveniji, ki se odvija na edinstvenem prireditvenem prostoru z izjemno naravno kuliso, na tromeji občin Velenje, Slovenj Gradec in Mislinja, kar daje dogodku še poseben pečat. Uspešni in priljubljeni ansambli se kot gledalci in poslušalci zato radi vračajo na Graško Goro, in to so dokazali tudi letos, ko so festival, že 46. po vrsti, prvič v zgodovini izvedli že prvo nedeljo v juliju, poldrugi mesec prej, kot so bili številni vajeni; posnetek si bodo ta petek lahko ogledali in vižam prisluhnili tudi gledalci prvega programa Televizije Slovenija.

46. so ansambli peli in igrali na Graški Gori.

Darja Gajšek je povezovala program, ta petek bomo prireditev lahko gledali na TV Slovenija.

Tisti, ki so prišli na Graško Goro, so uživali ob nastopih vrhunskih ansamblov. Letos so peli in igrali Ansambel Braneta Klavžarja, Spev, S.O.S. kvintet, Dečki z bregov iz sosednje Hrvaške, Pajdaši, Špas z Evo, Smeh, Petka in Ansambel Kronwildkrainer iz sosednje Avstrije, program pa je povezovala Darja Gajšek.

Prejšnja leta je bil festival vselej tekmovalne narave, ansambli pa so si priigrali bronaste, srebrne in zlate pastirčke ter druge najvišje nagrade. A letošnji ni imel tekmovalnega naboja, zato je bilo vzdušje med glasbeniki še veliko bolj sproščeno, saj so se mnogi zadržali vse do zgodnjih jutranjih ur.

Tudi S.O.S. kvintet ima lepe spomine na festival.

»Za vse nas je to tradicionalni glasbeni dogodek, ki ga številni spremljajo od mladih nog. Narodno-zabavna glasba je v zavesti vseh naših ljudi pa tudi gostov iz tujine, ki radi pridejo k nam. In letos je bilo veselje opazovati avtobus oboževalcev Dečkov z bregov iz sosednje Hrvaške, ki so, žgočemu soncu navkljub, veselo plesali in se zabavali,« je misli po festivalu strnil predsednik KD Graška Gora Drago Plazl, ki je prepričan, da ga bodo pripravili tudi prihodnje leto, in to v avgustu, kot je bila tradicija doslej.

Prišli so tudi člani Ansambla Smeh in najavili, da se konec leta poslavljajo z odrov.

Graška Gora je bila vselej odskočna deska za številne mlade ansamble, ki so si šele utirali pot na glasbeno sceno. Letos pa so tu nastopili že uveljavljeni glasbeniki. Vselej radi prihajajo tudi novi, mladi, in prav njim naj bi v prihodnjih letih še bolj na široko odprli vrata.

Pajdaši so se z veseljem odzvali povabilu organizatorjev.