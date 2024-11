Na gradu Turjak bo hotel s štirimi zvezdicami

Na gradu Turjak so se začela obnovitvena dela, so sporočili z ministrstva za kulturo. Cilji projekta so rekonstrukcija še ne obnovljenega dela (palacija oziroma severnega trakta, bastije in notranjega dvorišča) z ureditvijo za predvidene programske vsebine, obnovitev in ureditev objektov v neposredni okolici gradu, in sicer lovskega doma, ruševin konjušnice in parka ter razvoj kulturno-turističnih storitev in produktov v obnovljenem kulturnem spomeniku ter njihova začetna promocija. 1999. je postalkulturni spomenik državnega pomena. Grad in tamkajšnje območje imata zaradi kulturnih, arheološ...