Možina spet razburja: ker nasprotnice splava v oddaji Intervju ne bo, del javnosti na nogah, RTVS ima pojasnilo

V delu civilne družbe in politike so nezadovoljni z odločitvijo TVS, da pogovora Jožeta Možine s koordinatorko Pohodov za življenje Urško Cankar Soares v oddaji Intervju ne bo.

FOTO: Voranc Vogel

A po pojasnilu RTVS oddaja Intervju ni namenjena odpiranju razdvajajočih tem, saj ne omogoča soočenja različnih mnenj.

Na Pohodih za življenje nasprotujejo splavu

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pričakujejo takojšen odstop oziroma razrešitev odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Polone Fijavž. Njeno odločitev, da Cankar Soaresova ne nastopi v oddaji, vidijo kot kršitev enakosti pred zakonom in svobode govora. Prav tako menijo, da je kršila pravico javnosti do obveščenosti.

Tudi Ženski odbor SDS pričakuje, da Fijavževa nemudoma odstopi s položaja odgovorne urednice, intervju s Cankar Soaresovo pa se izvede čim prej. Zveza organizacij civilne družbe Slovenije, ki jo vodi Andrej Grebenc, od vseh organov, zadolženih za varstvo pravic, zahteva ustrezno ukrepanje.

Svojo izjavo so med drugim naslovili na predsednico republike Natašo Pirc Musar, poslance DZ in slovenske poslance v Evropskem parlamentu. Svet za zaščito svobode govora pri Zboru za republiko pa meni, da je nacionalni medij dolžan omogočiti javne razprave o vseh temah družbe.

To pravijo na nacionalki

Medtem po pojasnilu Radiotelevizije Slovenija (RTVS) v skladu s programskimi standardi RTVS ter poklicnimi merili in načeli novinarske etike »žanr intervju zaradi enostranskosti ni primeren za obravnavo kontroverznih tem, saj ne more razjasniti večplastne in kompleksne tematike«.

Oddaja Intervju po njihovih besedah v zasnovi ni namenjena polemiziranju in odpiranju razdvajajočih tem, saj ne omogoča soočenja različnih mnenj, ampak je bistvo oddaje predstaviti izredne in zanimive osebnosti in njihove opuse ter življenjske zgodbe.

Občinstvo javne televizije po njihovih navedbah upravičeno pričakuje takšno uredniško načrtovanje programa, da bo zadeva obravnavana celovito in večplastno, kot to določajo poklicna merila in načela novinarske etike v točkah o nepristranskosti, uravnoteženosti in pravičnosti. Kot so dodali, so ustvarjalci dolžni načrtovati programske vsebine odgovorno, z določitvijo fokusa, konteksta in žanra.