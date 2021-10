Močan veter na Štajerskem odkriva strehe, v Celju drevo čez obvoznico

Agencija za okolje je prižgala oranžno opozorilo za severovzhodni del Slovenije. Danes popoldne bo tam pihal močan jugozahodnik, ki bo na izpostavljenih legah dosegal hitrosti okoli 80 km/h.

Močan veter na tem območju že povzroča nevšečnosti.

V Celju je na Kidričevi ulici veter podrl drevo čez cesto in pločnik, posredovali so gasilci PGE Celje.

Oranžno opozorilo FOTO: Arso

Še več težav imajo v Zrečah. Že v jutranjih urah jih je zajelo neurje z vetrom, ki je v naselju Križevec razkrilo del strehe na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Zreče in PGD Stranice so sanirali razkrito streho z dodatnim vijačenjem pločevinaste kritine.

V naselju Dobrovlje pa je močan veter podrl več dreves, ki so jih razžagali in odstranili gasilci PGD Zreče.

V naselju Grajena, občina Ptuj, se je zaradi močnega vetra drevo nevarno nagnilo na cesto in oviralo promet. Gasilci PGD Grajena so ga razžagali in odstranili.

