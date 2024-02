Mladi zdravniki udarili po Golobovi ministrici: »Mislinjčanka je vabilo zaposlenih v svoji domači bolnišnici zavrnila«

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec zadeve jemljejo resno in so pripravljeni iti do konca, je po današnjem stavkovnem zboru v bolnišnici povedal predsednik Fidesa Damjan Polh. »Za marsikateri oddelek v bolnišnici je vprašanje, če bo zdržal 14 dni, dokler se ne bo stvar zreducirala na zagotavljanje nujne pomoči«, je dejal po stavkovnem zboru.

Sindikalni zaupnik v bolnišnici Vasja Kašnik pa je dodal, da so ugotovili, da je naboj pri njih še vedno enak in da so še vedno enotni v tem, da si želijo sprememb. Na stavkovni zbor v slovenjgraški bolnišnici je Fides povabil tudi ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel, ki se je opravičila.

SB Slovenja Gradec. FOTO: Tadej Regent/delo

Ob tem so Mladi zdravniki objavili pismo iz SB Slovenj Gradec in dodali: »Ministrica za zdravje, Mislinjčanka, je vabilo zaposlenih v svoji domači bolnišnici zavrnila. Ignoranca do zdravnikov = ignoranca do bolnikov.«