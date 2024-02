Bralka Irena obupana: Čakam z napotnico za hitri pregled in se sprašujem ...

Ne le stavka zdravnikov, tudi nedopustne čakalne dobe vlivajo vse manj zaupanja v slovensko zdravstvo. Bralci nam sicer pogosto poročajo o prijaznih in toplih sprejemih pri obisku zdravnika, a dejstvo je, da imamo v zdravstvu sistemske težave. Pred tem si ne zatiskajo oči niti na ministrstvu za zdravje.

Bralka Irena nam je poslala svojo zgodbo, s katero bi se lahko poistovetili mnogi, ki potrpežljivo čakajo na svoj termin pregleda pri specialistu s stopnjo napotnice »hitro«.

Kako se ustvarjajo čakalne vrste v zdravstvu

Bralka se je septembra z napotnico s stopnjo »hitro« naročila na pregled trebuha pri specialistu. Takrat so ji dejali, da bo na vrsti za pregled okvirno sredi marca, torej čez pol leta. Ko je v začetku februarja v ambulanto poklicala za točen datum, so ji sporočili, da bo na pregled prišla »verjetno šele konec maja«. Torej dva meseca in pol pozneje, kot ji je bilo sprva rečeno.

Tamkajšnja medicinska sestra je bralki skozi stisnjene zobe le priznala, da pacienti, ki imajo v žepu napotnico s stopnjo »nujno«, »pač« prehitijo vse tiste, ki pridno in potrpežljivo čakajo na pregled svojega obolelega dela telesa.

Zaposleni v specialističnih ambulantah dajo pacientom tako posredno vedeti, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika z željo po napotnici, ki jih bo postavila višje na seznam čakajočih, s čimer bodo prišli na vrsto mnogo hitreje.

Bralko moti, da pri obravnavi in določitvi datuma pregleda ne odločata anamneza pacienta in njegova diagnoza, temveč pogosto le to, kakšno stopnjo napotnice mu je uspelo izpleniti od svojega osebnega zdravnika.

»Pritisk na zdravnike s strani pacientov se je povečal«

Ministrstvo za zdravje smo seznanili z bralkinimi izkušnjami in pomisleki o nedelujočem sistemu razvrščanja pacientov. Na ministrstvu se težav zavedajo.

»Bralka se je z napotnico s stopnjo nujnosti 'hitro' naročila na prvi pregled in prejela okvirni termin, kar je povzročilo prvo težavo. Trenutno namreč ni predpisane enotne metodologije za izračun ali določanje okvirnih terminov, kar vodi v neustrezno določanje terminov ali celo pozabljanje nanje, kar je nesprejemljivo,« odgovarjajo.

A tu še ni konec težav. Ena od njih se nanaša tudi na stopnjo nujnosti. »Opazili smo povečanje deleža pacientov s stopnjo 'zelo hitro' na 30 %, medtem ko se je število pacientov s stopnjo 'redno' zmanjšalo. To je povzročilo dodaten pritisk na družinske zdravnike, ki izdajajo vedno več napotnic s stopnjo nujnosti 'zelo hitro', kar je privedlo do bistvenega povečanja števila nedopustno čakajočih,« priznavajo.

V pripravi spremembe pri naročanju pacientov

Na področju urejanja čakalnih dob in seznamov ministrstvu pripravlja spremembe Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki bo uredila okvirne termine, zagotavljajo. Prav tako načrtujejo spremembe števila stopenj nujnosti, kar bodo uredili s spremembo zakona o pacientovih pravicah.

Med predlogi je tudi ukinitev stopnje nujnosti napotnic zelo hitro – ostale bi še stopnje redno, hitro in nujno –, ob tem pa bi morale biti storitve s stopnjo hitro izvedene v mesecu dni.

Kdaj bodo spremembe zaznali nezadovoljni pacienti, ki tudi po ocenah varuha človekovih pravic čakajo na pregled nedopustno dolgo, še ni znano.

