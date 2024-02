Golobu popuščajo živci, Fides pozval k temu

Predsednik vlade Robert Golob poziva zdravniški sindikat Fides, da naj zamrzne stavko za čas pogajanj, da se ne povečuje stisk ljudi. »Stebrna pogajanja tečejo in dolgoročna rešitev se lahko najde samo in izključno skozi stebrna pogajanja,« je v izjavi ob odprtju intenzivnih enot v Splošni bolnišnici Jesenice med drugim poudaril premier.

Razmere v zdravstvenem sistemu so po Golobovih besedah zahtevne, a današnji dan in današnja otvoritev kažejo, da ne samo zdravstveno osebje in vodstva bolnišnic, ampak tudi vlada dela na tem, da se te razmere izboljšajo.

»Razumemo tudi stisko zaposlenih, pa vendar, prepričani smo, da je skrb za bolnika vedno na prvem mestu, in zato tudi danes pozivam Fides, da se za čas pogajanj odpove oziroma zamrzne stavko samo z enim namenom, da ne povečujemo stiske ljudi,« je dejal Golob.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je stavko do preklica po enodnevni opozorilni stavki začel 15. januarja. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Gre za najdaljšo zdravniško stavko doslej

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je na novinarsko vprašanje, ali se bo vključila v pogajanja, poudarila, da sta tako sama kot ministrstvo vključena že ves čas. Več ni komentirala, kot je dejala ob odprtju intenzivnih enot, se želijo danes osredotočiti na to pozitivno zgodbo na Gorenjskem.