Mladi proti medvrstniškemu nasilju: »Namesto da tolčemo, naj za nas tolčejo rime«

Zagotavljanje varnosti na šolah je odvisno od okolja. Za preprečevanje nasilja je ključnega pomena dobro sodelovanje med policijo, šolami, lokalnimi skupnostmi in starši. Varnost otrok in mladostnikov se sicer začne že doma, kjer morajo otroci slišati tiste prve osnovne informacije glede nesprejemljivega obnašanja do vrstnikov in v družbi nasploh, prav tako pa je treba otroka opazovati in reagirati ob morebitnih odklonskih ravnanjih.

Vinko Stojnšek z oddelka za mladoletniško kriminaliteto uprave kriminalistične policije pravi, da jih skrbi zlasti to, da število kaznivih dejanj groženj in nasilništva, ki jih storijo mladoletniki, narašča, a strokovnjaki so si edini, da je tudi senzibilnost večja, kot je bila nekoč, to pomeni, da je toleranca do takšnih dejanj manjša in je posledično tudi več prijav.

V novem šolskem letu bodo v policiji še več pozornosti namenili obravnavi medvrstniškega nasilja in nasilja na spletu. Projekt Nasilje je čist out ponuja informacije o tem, kam, kdaj in na kakšen način se lahko žrtve nasilja obrnejo po pomoč. Plakati in označevalniki vsebujejo QR kodo, preko katere lahko vsak dostopa do vsebin o medvrstniškem nasilju, ki so objavljene na spletni strani policije. Sočasno bodo šestošolci prejeli preventivno gradivo, starši pa letak o ukrepanju ob zaznanem medvrstniškem nasilju. Po poročanju STA bodo policisti tudi v bodoče izvajali projekt Policist Leon, ki je že vrsto let namenjen otrokom do 5. razreda ter naslavlja različne tematike, povezane z varnostjo doma, v šoli in na spletu.

Policijska uprava Novo mesto je s sledilci na družbenem omrežju Instagram delila fotografiji s spodnjim zapisom:

»Verbalno in fizično nasilje med mladimi ni 'kul', zato so sami sklenili, da je treba nekaj ukreniti ... in so, na svoj način, z rimami in hip hopom, mi pa smo jih ujeli v objektiv ... več sledi ...

Namesto da tolčemo, naj za nas tolčejo rime, s hip hop kulturo naj ljubezen se te oprime. Naj z roko v roki gradimo mostove, z besedo prijazno porušimo zidove.«

