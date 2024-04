Komentar k sreči zbledel, policija dela dalje

Čeprav se je v javnosti k sreči debata, ponekod je to mejilo že na paniko, glede vse prej kot ustreznega komentarja na spletnem portalu, v katerem je avtor kmalu po strelskem pohodu v šoli na Finskem podoben scenarij napovedoval tudi pri nas, umirila, pa to nikakor ne pomeni, da policija primera ne raziskuje naprej.

Kot pravi Robert Ferenc, namestnik generalnega direktorja policije, so pričakovanja javnosti, kaj bo policija storila, v takšnih primerih zelo velika, a opozarja, da lahko ukrepajo le, če so za to izpolnjeni pogoji. Ker preiskava še poteka, podrobnosti niso znane, a Ferenc miri, da policija dela z vso skrbnostjo in odgovornostjo. Kot pravijo vodilni, ničesar, sploh ko gre za morebitno ogroženost otrok, prav ničesar ne prepuščajo naključju.

Generalni direktor policije Senad Jušić je dodal, da so slovenske šole varne, soodgovorni za varnost otrok pa da smo prav vsi. Ob tem, kako takšne informacije in dogodki vplivajo na javnost, imajo eno pomembnejših nalog tudi mediji, in sicer z verodostojnim poročanjem. »Tudi v tem primeru ste odigrali izredno pomembno vlogo in se vam na tem mestu zahvaljujem,« je bil jasen.

Varnost otrok in mladostnikov se sicer začne že doma, kjer morajo otroci slišati tiste prve osnovne informacije glede nesprejemljivega obnašanja do vrstnikov in v družbi nasploh, prav tako pa je treba otroka opazovati in reagirati ob morebitnih odklonskih ravnanjih.

Vse več je zaznanih groženj in nasilništva. Ukrepajo lahko le, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. Ključnega pomena sta preventiva in opazovanje otrok.

Čeprav se slovenska policija po besedah Vladimirja Ilića usposablja in znanje prenaša na druge tudi za najtemačnejše scenarije, tako imenovane amok situacije, je ključnega pomena preventiva in ozaveščanje tako otrok kot učiteljev v vseh izobraževalnih ustanovah. Na osnovnih in srednjih šolah letno v sodelovanju s policijo izvedejo vrsto strokovnih posvetov, ni pa nobena skrivnost, da se je tudi zanimanje šol po morilskem pohodu na beograjski osnovni šoli povečalo.

Vinko Stojnšek z oddelka za mladoletniško kriminaliteto uprave kriminalistične policije pravi, da jih skrbi zlasti to, da število kaznivih dejanj groženj in nasilništva, ki jih storijo mladoletniki, narašča, a strokovnjaki so si edini, da je tudi senzibilnost večja, kot je bila nekoč, to pomeni, da je toleranca do takšnih dejanj manjša in je posledično tudi več prijav. »Druga nevarna dimenzija, s katero se soočamo že nekaj časa, pa je virtualni svet. Tam zapisane opazke, žaljivke in grožnje imajo lahko še hujše posledice kot izrečene v živo,« je poudaril Stojnšek.