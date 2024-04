Kaj se dogaja na šolah v tej slovenski občini? »Ravnateljica pa vse pometa pod preprogo«

Po streljanju na osnovni šoli na Finskem se je v začetku meseca aprila na enem izmed slovenskih spletnih medijev pojavila objava, ki bi lahko v kontekstu s trenutnim dogajanjem v Evropi pomenila tudi potencialni varnostni dogodek pri nas, o čemer smo že poročali tukaj.

Na naše uredništvo se je kmalu zatem s spodnjim zapisom obrnila zaskrbljena bralka, ki želi ostati anonimna: »Opažam, da se vsi samo zanimate za ljubljanske šole. Kaj pa pred dnevi, ko je bil incident v Slovenski Bistrici. Na prvi Osnovni šoli, ko je Albanec grozil Slovencu s pištolo in nožem. In prav tako dijak na Srednji šoli Slovenska Bistrica z orožjem. In grožnje, da bo 10. aprila 2024 šlo za res. In da so vpletene vse tri šole, torej tudi naša. V Slovenski Bistrici imamo že skoraj polovico prebivalcev Albancev. Srečaš jih na vsakem koraku. Naša ravnateljica iz 2. osnovne šole Slovenska Bistrica pa vse pometa pod preprogo. Češ, da se nam ne more nič zgoditi. Čeprav je zdaj na šoli varnostnik, ki ne pregleda vsakega, uvedli so tudi zaklepanje šole. Ne vem, če je zaklepanje šole primerno glede na to, da grozijo tudi s požigom šole. Starši iz njene strani nismo bili deležni nobenega sporočila. Razen včeraj tistega z ministrstva. Danes sem zaradi zagotovitve varnosti svojega otroka pustila doma in ga bom do ponedeljka.«

Ravnateljica šole odgovarja

Za komentar na kritike staršev smo prosili Marjanco Frangež, ravnateljico 2. osnovne šole Slovenska Bistrica in jo hkrati vprašali, kakšno je vzdušje na šoli in ali opažajo kakšne incidente?

»Obveščamo vas, da spremljamo vsakodnevno dogajanje v šoli in izvajamo dejavnosti, ki so v skladu s pristojnostmi zavoda, prav tako aktivno sodelujemo z vsemi deležniki pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja za učence, zaposlene in obiskovalce naše šole. Informacije glede dogodka, ki naj bi se sredi meseca marca zgodil pri nas, ne držijo. V okolici sosednje šole je sicer izven pouka prišlo do prijave tveganega ravnanja s strani staršev, zato predlagamo, da se za dodatna pojasnila in ugotovitve o policijskih ukrepih obrnete na PU Maribor, saj le-ta niso v pristojnosti šole.

Staršem smo v skladu z okrožnico ministrstva svetovali pogovor z otroki, prav tako problematiki nasilja v šoli v okviru številnih aktivnosti posvečamo potrebno pozornost. Za varnost naših učencev lahko največ naredimo skupaj; da jim prisluhnemo, da jih slišimo in da opazimo, kadar nam s spremenjenim vedenjem sporočajo svojo notranjo stisko. Naši zaposleni vedo, kako je potrebno ravnati v primerih nenavadnih oziroma tveganih situacij, z učenci pa se bomo še naprej pogovarjali o nedavnih varnostnih opozorilih. Prosimo vas, da tudi mediji s strokovnim povzemanjem in umirjenem poročanju ter zagotavljanju informacij, pripomorete k zagotavljanju okolja, ki pri otrocih in njihovih starših ne bo povzročalo ali krepilo njihovih stisk.«

Kaj pravijo na PU Maribor?

Obrnili smo se tudi na Policijsko upravo Maribor in jih vprašali, ali so z zadevo seznanjeni in kakšni so njihovi nadaljnji koraki v zvezi z dogajanjem. Anita Kovačič Čelofiga predstavnica za odnose z javnostmi nam je odgovorila:

»V okviru varstva osebnih podatkov lahko potrdimo, da smo bili v marcu obveščeni o sumu groženj na območju ene izmed izobraževalnih ustanov na območju Slovenske Bistrice. Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo, roditelji in lokalno skupnostjo izvedli vse ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bomo izvajali, če bo to potrebno, tudi vnaprej. Policisti so intenzivno zbirali obvestila zaradi morebitnega suma uradno pregonljivega kaznivega dejanja ter izvedli več razgovorov z različnimi deležniki ter opravljali druge preiskovalne aktivnosti. O svojih ugotovitvah bodo z ustreznim dokumentom obvestili pristojno tožilstvo.«

