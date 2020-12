Mit o cepivu razkrit, ni nevarnosti za neplodnost

Šum v prevajanju



Slovenski strokovnjaki pojasnujejo

Zaskrbljenost Slovenk in Slovencev, češ da naj bi cepivo za covid-19, povzročalo delno ali stalno neplodnost, je odveč. Danes so številni strokovnjaki zatrdili ravno nasprotno.Zmeda je sicer nastala zaradi članka zapisanega Razvijalec cepiva proti covidu – Cepivo bo steriliziralo samo 70 odstotkov populacije (na spletni strani Health and Money News). Sicer gre za zapis na spletni strani, ki je v svet lansirala še nekaj teorij zarot. Tudi, da je pandemija koronavirusa prevara in da bolezen ne obstaja. Prav ta spletna stran pa je dvignila tudi veliko prahu pri nas, češ da bo cepivo povzročilo delno ali popolno neplodnost. A kot kaže je šlo zgolj za prevajalski šum.Sterilnost ali neplodnost? Mit je razkrit. V zelo prefinjeno zavitem članku omenjena revija uporablja besedo sterilnost na način, ki lahko zmede marsikoga. Dejansko pa je govora o sterilnosti v smislu imunizacije populacije – torej, koliko ljudi bo s cepivom imuno na virus sars-cov2. Nikakor ne gre za sterilnost kot nezmožnost zanositve ali izgube zarodka v maternici. To je v videu pripetem na spletni strani povedal tudi kanadski razvijalec oxfordskega cepiva: »Ta cepiva najverjetneje ne bodo povsem sterilizirala populacije. Učinek bo verjetno od 60- do 70-odstoten,« je v videoposnetku dejal Bell. Njegovo izjavo pa so zavito uporabili v malce drugačnem kontekstu.Tako jes Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana na novinarski konferenci o aktualnih razmerah v zvezi s covidom-19 poudarila, da te domneve ne temeljijo na znanstvenih dokazih. Pojasnila je, da se pri teorijah zarot pogosto pojavijo nepreverjena dejstva, posploševanje podatkov in izjave iztrgane iz konteksta. Da bi protitelesa, ki bodo delovala proti covidu-19, škodljiva za nastajanje posteljice, je po njenih besedah neresnično. »Gre za minimalno sekvenco, se pravi petih beljakovin, ki se ujemajo med proteini S in proteini v nastajajoči posteljici. Za prepoznavanje takega epitopa pa imunologi pravijo, da mora biti vsaj od 50 do 80 beljakovin, ki se morajo ujemati. Se pravi, vsaj desetkrat več, kot je v tej sekvenci,« je poudarila.Da je strah odveč za bodoče mamice , je že zjutraj razblinil dvome, vodja skupine raziskovalcev Kemijskega inštituta v Ljubljani, ki razvija cepivo. Med drugim je dejal, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles.