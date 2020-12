Jerala odgovarja na zapis Pušenjaka o sterilizaciji in miri

Argumenti ga pomirjajo, vendar ...

Roman Jerala pojasnjuje, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles. FOTO: Dejan Javornik

Ginekologje vzbudil veliko pozornosti s svojo objavo izjave hrvaške zdravnice, pod katero je odgovoril na zastavljeno vprašanje ene izmed prijateljic, ali drži informacija, ki jo je zasledila v nekem intervjuju z, oxfordskim razvijalcem cepiva proti covidu 19,Preberite tudi:Njegov odgovor je bil sledeč:»Ni kaj dosti za komentirat, saj je vse jasno povedano. Cepiva v cca 2/3 primerih (70%) povzročijo tvorbo protiteles proti površinskemu proteinu virusa Sars-cov-2, ki je zelo podoben ali identičen beljakovini syncytin-1, katera je pomembna v plodnosti in v posteljici pri plodu, kar pomeni, da bo imunski sistem lahko napadal lastne strukture v jajčniku pri ženski in posteljici pri plodu, ki so pomembne za nadaljevanje vrste. Z drugimi besedami, okrog 2/3 žensk bi po cepljenju vsaj nekaj časa, morda pa trajno, lahko bilo neplodnih. Že samo teorija, da je to možno, bi morala prižgati vse semaforje na rdeče, tovrstne posledice pa bi se žal dalo ugotoviti šele po nekaj letih. Ignoriranje te možnosti je najmanj posledica konfliktov interesa razvijalcev in prodajalcev cepiv proti Sars-cov-2, samo upam, da ne še kaj več. Ker gre za informacije, ki niso podprte s strani vodilnih medijev niti stroke in se o tem nič ne razpravlja niti med posvečenimi, je nemogoče preveriti, kaj od tega je res, ampak če tega niti nihče jasno ne demantira, je problem dovolj velik, da ga velja upoštevati. pri tem cepljenju gre namreč za doslej največji eksperiment na človeštvu do zdaj in uradna stroka pri tem sodeluje na globalni ravni kot je nekoč pred 80 leti v III. Rajhu z režimom sodelovala medicina. A tisto so bili eksperimenti na nekaj 100.000 ljudeh, tokrat gre za eksperiment na človeštvu.«Odgovor je sprožil le še več vprašanj in polemike. Nekateri so spraševali, ali omenjeni intervju ne govori o sterilizaciji kot o uničenju mikrobov in ne kot o neplodnosti. Ginekolog je v odgovoru delil povezavo na članek, ki govori o opozorilu britanskih oblasti, da ni znano, ali cepivo BNT162b2 vpliva na plodnost . Druga prijateljica pa je delila članek, v katerem trdijo, da ni osnove za predvidevanja o sterilizaciji , še ena pa demanti tega, da naj bi vodja Pfizerjevih raziskovalcev dejal, da cepivo povzroča sterilnost pri ženskah Pušenjakov odgovor na to objavljamo v celoti:»Pripeti članek je dobrodošel in me v argumentih pomirja, kar zadeva tveganja za neplodnost kot posledico cepljenja. Vsaj v teoriji. Z nekaj podrobnimi pojasnili glede pomembnosti 3D strukture beljakovin (peptidnih zaporedij) in delovanjem T in B limfocitov s tega zornega kota pojasnjuje, zakaj podobnost in identičnost strukture lahko pomeni razliko med avtoimunim in ne avtoimunim odzivom. Ta dejstva so sicer na splošno znana že dolgo in tudi meni, ampak vedno znova potrebujejo za vsak celični površinski antigen posebno analizo in preskus, kajti neredko so razlike med teoretičnimi modeli in dogajanji v praksi in v kompleksnih bioloških pogojih. Beljakovine so namreč dinamične strukture in svoji 3D strukturo pod različnimi pogoji spreminjajo. Članek me torej pomirja, ne odstrani pa potrebe po izdatnem testiranju cepiv proti Sars-cov-2 tudi s stališča vpliva na Cyncytin-1, kajti če se napovedi v tem članku ne uresničijo in se vseeno zgodi imunski odziv na to pomembno beljakovino, se lahko zgodi katastrofa. Zlasti, če se cepivo uvede prej kot pa se izvedejo vsa varnostna testiranja, ne le kratkoročna ampak tudi dolgoročna. Žal to traja med najmanj 3 in 6 leti.«Debata o domnevni sterilizaciji se je razvnela tudi na twitterju., pediater kardiolog, je pojasnil, da je govoril z dr. Pušenjakom: »Na prošnjo nekoga je povzel posredovani mu zapis v angleščini, se pa do vsebine ni opredeljeval in se ne opredeljuje, to ni njegovo področje. ​Vsebino pa je več kot razjasnil prof..«Preberite tudi:, vodja skupine raziskovalcev Kemijskega inštituta v Ljubljani, ki razvija cepivo, je pojasnil, da imata »dve dovolj dolgi zaporedji vedno nekaj naključnih podobnosti, tako kot teorija zarote o povezavi med HIV1 in SARSCoV2 izpred par mesecev. Drug razlog je, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles, ker se navzkrižno reaktivna eliminirajo v razvoju imunskega sistema.« Dodal je še: »Twitter triaža: znanstveno vprašanje, sicer bolj sociološko oz. (pato)psihološko, namreč zakaj nekdo plasira takšne neumnosti. Biokemijski odgovor: iskanje podobnosti človeških proteinov s proteinom S ne najde zadetkov. Če želite preveriti samo poglejte: