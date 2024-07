Mimo soja medijskih luči za varnost olimpijcev skrbijo tudi slovenski policisti (FOTO)

Olimpijske igre so v polnem zamahu. Med tem, ko se veselimo uspehov slovenskih športnikov, pa mimo soja medijskih luči za njihovo varnost skrbijo tudi slovenski policisti. V Pariz je bilo namreč napotenih sedem policistov, ki skupaj s francoskimi in številnimi policisti iz drugih držav skrbijo za varnost na prizoriščih.

Varnost športnikov in ostalih udeležencev na igrah je eden izmed ključnih pogojev za uspešno izvedbo olimpijade, zato je slovenska policija temu namenila veliko pozornost. Uvodne dni olimpijskih iger so prizorišča obiskali tudi vidni predstavniki s političnega, gospodarskega, športnega, diplomatskega in medijskega področja, ki so si med drugim ogledali tudi slovenski dom v olimpijski vasi v Saint-Denisu, kjer bivajo slovenski športniki, ter Slovensko hišo v Parku La Villette, kjer se bodo med igrami odvijali različni dogodki.

Tik pred začetkom

Tik pred začetkom olimpijskih iger so bili v Lyon napoteni Erna Kavčič, višja policistka kriminalistka iz Postaje pomorske policije Koper, Uroš Smole, višji policist iz Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje, Rok Hribernik, kriminalistični inšpektor s Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in Robi Ribič, višji kriminalistični inšpektor specialist v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Na Medresorskem direktoratu državne policije (DIPN) v Lyonu je francoska policija pripravila uradni sprejem za tuje policiste, ki bodo skrbeli za varnost na igrah. Na sprejemu je Nelson Bouard, direktor DIPN, pozdravil vse prisotne in se vsem vnaprej zahvalil za pomoč, ki jo bodo tuji policisti nudili francoski policiji. Sprejema so se udeležili policisti iz Nemčije (predvsem motoristi), Portugalske (splošne naloge), Španije (splošne naloge) ter Slovenije (predvideni za pomoč pri delu francoske policije na tekmah, ki se odvijajo na stadionu v Lyonu).

Mobilna pisarna FOTO: Policija

Že pred uradno otvoritvijo olimpijskih iger so bili slovenski policisti napoteni na delo, in sicer na nogometno tekmo med Irakom in Ukrajino. Na tekmi so slovenski policisti nudili pomoč pri izvedbi vseh nalog, ki jih je na stadionu in okolici izvajala francoska policija.

Za zagotavljanje varnosti

Med sedmimi slovenskimi policisti, ki so napoteni na delo na olimpijske igre v Parizu, je tudi predstavnik Generalne policijske uprave, mag. Boris Rojs, vodja Oddelka za javni red in mir v Sektorju splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Da lahko predstavnik policije naloge opravlja na najvišji ravni, mora biti ustrezno informiran o varnostno povezanih dogodkih.

Z maskoto FOTO: Policija

Boris Rojs je izmenjaje s predstavnikom slovenskega veleposlaništva v Parizu prisoten tudi v Mednarodnem centru za informiranje (ICC – International Cooperation Centre), ki v Parizu deluje pod okriljem francoskih varnostnih organov. Z dostopom do informacij lahko članom slovenske delegacije in slovenski olimpijski reprezentanci v sodelovanju z ostalimi deležniki predlaga ukrepe za zagotavljanje varnosti.

V Parizu tudi vodnika službenih psov

V Pariz sta bila napotena tudi vodnika službenih psov, Miran Pintar s Policijske postaje vodnikov službenih psov Ljubljana in Aleš Gmajnar s Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje, ki sta se pred nekaj dnevi vrnila z uspešno zaključene mednarodne misije. V Parizu sta namreč skupaj s psoma za odkrivanje eksplozivnih sredstev opravljala pomembne naloge zagotavljanja varnosti. Njuno delo se je začelo še pred otvoritvijo iger, v Parizu pa sta skupaj s policisti iz 44 držav ter policisti vodniki psov iz 24 držav z vsega sveta delala 18 dni.

Miran Pintar in Aleš Gmajnar FOTO: Policija

Slovenska policista sta bila del ekipe, ki je bila zadolžena za preglede večjih športnih objektov, vključno z nogometnimi stadioni, atletsko stezo in dvoranami za različne dvoranske športe. Poleg tega sta pregledovala tudi javne prostore, hotelske sobe, kongresne objekte in druge lokacije, kjer so nameščeni športniki in uradniki. Pregledovala sta tudi prevozna sredstva (metroji, ladje, vozila …) na različnih lokacijah po Parizu, ki so uporabljena med igrami. Službeni psi, specializirani za iskanje eksplozivnih naprav, so ključni del varnostnega sistema.

Na terenu FOTO: Policija

Njihova izjemna vohalna sposobnost omogoča hitro in natančno odkrivanje potencialnih groženj, kar je še posebej pomembno na velikih dogodkih, kot so olimpijske igre, kjer je prisotna večja množica ljudi. Naloge so bile ključnega pomena za preprečevanje potencialnih groženj in zagotavljanje varnosti športnikov, prebivalcev ter obiskovalcev francoske prestolnice v času olimpijskih iger.

Poleg operativnega dela je bil pomemben del njune misije tudi izmenjava znanja in izkušenj z drugimi mednarodnimi ekipami. To sodelovanje prispeva k izboljšanju tehnik in metod, ki se uporabljajo pri protibombnih pregledih, ter krepitvi mednarodnih varnostnih vezi.

Posebna čast za slovenska predstavnika je bil sprejem pri francoskem ministru za notranje zadeve, kjer sta se imela priložnost srečati z drugimi policisti in vodniki službenih psov iz celega sveta ter z njimi izmenjati svoje izkušnje. Sprejem je bil priložnost za krepitev mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dobrih praks med različnimi policijskimi enotami. Njuna predanost in strokovnost sta bili pohvaljeni tako na lokalni kot mednarodni ravni.

Tudi Slovenska vojska

V slovenski reprezentanci na poletnih olimpijskih igrah 2024 je tudi 22 pripadnic in pripadnikov Športne enote Slovenske vojske. Poleg njih bo v Parizu do pet pripadnikov Logistične brigade Slovenske vojske, ki bodo po sklepu Vlade Republike Slovenije logistično podprli delovanje Slovenske hiše s tremi kontejnerskimi agregati.