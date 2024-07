Spektakularno odprtje olimpijskih iger razdelilo javnost

Začetek letošnjih olimpijskih iger v Parizu ni bil le spektakel za oči, pričakovano je sprožil tudi kar nekaj negativnih odzivov. Olimpijske igre so bile tarča toliko kritik kot že dolgo ne, za mnoge je bil program otvoritvene slovesnosti predolg, za nekatere neokusen; predvsem katoliški verniki so se ob poustvaritvi Zadnje večerje držali za glavo in vpili, da so se organizatorji s transvestiti norčevali iz krščanstva.

Različna mnenja se krešejo tudi o zadnji, zaključni točki spektakla. Nastopila je Celine Dion, ki se je po nekaj letih odsotnosti zaradi hude bolezni vrnila na sceno z zares veličastnim nastopom. Diva, znana po izjemnem glasu, je ob izpustu olimpijskega ognja z balonom v nočno pariško nebo z Eifflovega stolpa zapela enega najbolj nesmrtnih francoskih šansonov, legendarno Himno ljubezni.

1949. se je Marcel Cerdan smrtno ponesrečil.

Pesem sta pred 75 leti napisali skladateljica Marguerite Monnot in pevka Edith Piaf, ki je poskrbela za besedilo. Skladba je posvečena francoskemu boksarju Marcelu Cerdanu, ljubezni Piafove; leta 1949 se je smrtno ponesrečil z letalom, ko je bil na poti k njej na obisk v New York. Edith Piaf jo je prav tako zapela na Eifflovem stolpu, od koder je donela nad Parizom.

Otvoritvena slovesnost je po mnenju mnogih trajala predolgo. FOTO: Petr David Josek/Reuters

Dva milijona ali nič?

Zakaj je Dionova izbrala prav to pesem, ni znano, je pa poskrbela za zares veličasten nastop. V beli obleki je pela nad francosko prestolnico, zvočniki pa so njen glas prenašali po Parizu in prek televizijskega prenosa po vsem svetu. Spektakel je sprožil tudi val neodobravanja. Dionova naj bi za samo eno zapeto pesem prejela dva milijona evrov, v kar niso vključeni stroški njenega prihoda v Pariz in nastanitve, s seboj pa je pripeljala tudi družino. Uradno so sicer informacijo zanikali, češ da ne Dionova ne Lady Gaga, ki je pela in plesala na začetku, ne drugi nastopajoči niso prejeli plačila, vendar večina temu ne verjame.

Na začetku je nastopila Lady Gaga. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Kljub množičnemu navdušenju nad njenim petjem pa so številni Francozi razočarani nad izbiro gostje iz druge države. Večina je namreč pričakovala, da bo odprtje slovesno zaokrožila Mireille Mathieu, po Piafovi največja francoska šansonjerka vseh časov, z uspešno mednarodno kariero. Odlično izvaja tudi repertoar svoje predhodnice in rojakinje, drži se je vzdevek avignonski slavček. Zakaj so se odločili za pevko, ki slovi kot Glas, a je vendarle Kanadčanka, ni pojasnil nihče, se je pa šušljalo, da naj bi bila Francozinja, ki šteje 78 let, prestara za tak nastop.

Med pevkama, kolikor je znano, ni nobenih zamer, Mireille Mathieu pa naj bi naznanila, da bo tudi sama posnela Himno ljubezni in posnetek objavila na družbenih omrežjih.