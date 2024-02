Miha Kordiš: Skušajo me disciplinirati in utišati

Kot strela z jasnega je danes udarila novica, da so poslanski kolegi predlagali razrešitev Mihe Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih državnega zbora in v preiskovalni komisiji. Pričakujejo tudi, da bo, ko se vrne z bolniškega staleža, izstopil iz poslanske skupine. Poslanci pod vodstvom Mateja T. Vatovca mu očitajo, da je zlorabil položaj, zavajal, izvajal pritiske, grozil in izsiljeval.

»Temperatura že dlje časa narašča,« je presenečen po današnjem pozivu poslanske skupine Levica dejal poslanec Miha Kordiš. Pravi, da je v poslanski skupini že dlje časa vroče, saj se krešejo mnenja glede uskladitve socialnih transferjev, problematična sta tudi vojna v Ukrajini in množičen nakup orožja. »Sem glasen kritik teh potez in zdaj se me poskuša disciplinirati in utišati,« pravi Kordiš.

»Kadrovski očitki so na trhlih nogah in nikakor ne zdržijo,« pove in doda, da je stranka padla v past, tako kot mnoge druge pred njo, ko se je začelo kadrovanje in zaposlovanje, ki ne temelji na strokovnosti, temveč na poznanstvih ter prijateljskih in družinskih povezavah.

Ne bo izstopil in odstopil

Kljub temu da so mu poslanci v poslanski skupini pokazali vrata, pa se Kordiš ne namerava vdati. Za zdaj ostaja na bolniškem staležu, a se, ko se vrne v parlament, ne namerava umakniti in zapustiti poslanske skupine. Pravi, da še vedno verjame v to stranko, da je prepričan, da dobro zastopa program stranke in uspešno sprejema kompromise v koaliciji. »Ne pustim se zlomiti, sem se pripravljen boriti.«

Na vprašanje, kako namerava sodelovati s strankarskimi kolegi, če je z njimi v tako hudem konfliktu, je odvrnil, da do danes sploh ni vedel, da so v tako hudem konfliktu. »Take stvari se pogovarja na štiri oči, ne pa pred kamerami. Nezrelo. Takšnega mnenja bi bil tudi, če v tej vlogi ne bi bil sam.« Za konec je dodal še, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.