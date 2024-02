Drama v Levici: Kordišu očitajo, da je zlorabil položaj, grozil in izsiljeval

Na političnem parketu je v zadnjih tednih in mesecih zelo vroče in napeto. Aferam kar ni in ni videti konca. Po drami v stranki SD pa je zdaj očitno pokrov odneslo tudi poslancem v poslanski skupini Levica. Poslanci so v skupnem sporočilu za javnost sporočili, da se odpovedujejo poslancu Mihi Kordišu.

»Gre za neke napetosti, ki so se dlje časa nabirale v kolektivu in so eskalirale v zadnjem tednu. Dejanja so po našem mnenju presegle vse meje,« je n novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec.

Ministrica razkrila, da so ključni ljudje v aferi sodna stavba, kar naenkrat vsi zamenjali telefone

Povedal je, da je šlo za primer zaposlovanja v poslanski skupini, ki jo je zavrnila njihova komisija. Ocenil je, da je bila očitno ta oseba zelo pomembna poslancu, zato je poslanec skušal to zaposlitev izsiliti. »To so dejanja, ki so v nasprotju z našimi načeli. To je bila kaplja čez rob. Stvari so se v zadnjih mesecih stopnjevale in ves čas je ta razdor šibil našo moč in nas oviral pri delovanju.« Dejal je še, da ima občutek, da gre pri Kordišu za osebni interes in ne interes stranke.

Dejal je še, da je hvaležen za ves trud, ki ga je prispeval v zadnjih desetih letih in dodal, da Kordiš ta trenutek ne uživa več zaupanja poslancev in poslank v poslanski skupini. Pričakujemo, da bo, ko se bo vrnil na delovno mesto, zapustil poslansko skupino. Na vprašanje, kakšen je njegov status v stranki je odgovoril, da bodo to obravnavali organi stranke.

Za komentar smo poklicali Miho Kordiša in je dejal, da je vse skupaj tudi zanj veliko presenečenje in da tega ni pričakoval. Pravi, da se bo odzval in zadeve komentiral, ko bo slišal, kaj bo na novinarski konferenci povedal vodja poslanske skupine.

Kaotično stanje v koaliciji

Vatovec je dejal še, da bi bilo primerno, da bi Kordiš odstopil tudi kot poslanec. Komentiral je tudi dogajanje v SD in dejal, da bi afera ne meče slabe luči samo na SD, temveč tudi na celotno koalicijo.» Afera ovira celotno koalicijo pri delu in naša želja je, da se to čim prej razreši. Na koncu bodo morali organi pregona povedati, kdo jeza kaj kriv.«

Izjava poslancev

»Obveščamo vas, da je poslanska skupina Levica na Mandatno-volilno komisijo poslala predlog za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z mesta predsednika odbora za delo, družino, socialne zadeve ter z mesta člana v odborih državnega zbora in v preiskovalni komisiji.«

V sporočilu za javnost so zapisali, da njegovo razrešitev soglasno podpirajo poslanci dr. Tatjana Greif, Nataša Sukič, Milan Jakopovič in dr. Matej T. Vatovec. »Razlog za umik poslanca iz omenjenih odborov je nezaupnica, ki mu jo izrekajo zgoraj navedeni poslanci zaradi njegove zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini, ki so se zgodili v času njegove večmesečne bolniške odsotnosti z delovnega mesta poslanca v državnem zboru. Poslanci ob tem pričakujejo, da bo Miha Kordiš v najkrajšem času tudi zapustil poslansko skupino.«