Medtem ko se Golob zaklinja, da bo mandat oddelal do konca, Janša posredoval odgovor Kučana

Kot navaja Delo, je predkazenski postopek, povezan z ovadbo, ki jo je zoper predsednika vlade Roberta Goloba pred letom dni vložila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, je prevzela državna tožilka Blanka Žgajnar. Na to se je odzval tudi šef opozicije. Janez Janša je v to vpletel tudi bivšega predsednika države Milana Kučana: »Odgovor Milana Kučana na izjavo Roberta Goloba, da bo vztrajal do konca mandata«.

Robert Golob in Janez Janša. FOTO: S. N.

Kot smo že poročali, je predsednik vlade javno zanikal, da bi se potegoval za mesto evropskega komisarja in zatrdil, da ne odhaja nikamor ter ima namen svoj mandat oddelati do konca.

Kot je znano, je protikorupcijska komisija lani novembra sporočila, da je v Golobovem ravnanju zaznala sume kršitve integritete v zvezi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo ministrico Bobnarjevo in druge zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve, ter uvedla preiskavo proti premierju.

Kot je še poročalo Delo, pa premier Golob s tožbo na upravnem sodišču zahteva izločitev Simona Savskega, podpredsednika protikorupcijske komisije (KPK), zaradi njegovih izjav, objavljenih na družbenih omrežjih in v Reporterju, in je tako blokiral postopek protikorupcijske komisije.