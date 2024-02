Je Sova res zavajala, da bi pomagala Golobu?

Sova (Slovenska obveščevalno-varnostna agencija) naj bi na začetku decembra kazensko ovadila nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in nekdanjega prvega moža policije Boštjana Lindava zaradi njunega pričanja na preiskovalni parlamentarni komisiji, ki se ukvarja s pritiski na policijo.Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav naj bi bila ovadena zaradi suma izdaje tajnih podatkov, in sicer v primeru aretacije domnevnih ruskih vohunov.

Ovadbe ni bilo

A kot so poročali v oddaji 24 ur, to ni bilo res. Tako so razkrili, da ovadbe nikoli ni bilo, saj je informacijska pooblaščenka na podlagi pritožbe enega od spletnih portalov zahtevala vpogled v dokumentacijo Sove.

Tatjana Bobnar. FOTO: Blaz Samec

Tam dokazov o ovadbi ni bilo. Kot je znano sta Bobnarjeva in Lindav predsednika vlade obtožila političnih pritiskov. Je Sova zavajala javnost, da bi pomagala predsedniku vlade Robertu Golobu, se ob tem sprašujejo nekateri.