KPK uvedla preiskavo sumov Golobovih političnih pritiskov, tako se je odzvala Bobnarjeva

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je zaradi zaznanih sumov kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejel odločitev o uvedbi preiskave v primeru sumov pritiskov na bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, so po današnji seji senata sporočil iz KPK.

Senat Komisije za preprečevanje korupcije je na današnji seji obravnaval prijavo, s katero je nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar komisiji prijavila politične pritiske na delo policije. V delu prijave je zaključil predhodni preizkus in zaradi zaznanih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejel odločitev o uvedbi preiskave, so po seji sporočili iz KPK.

»Več informacij v zvezi z zadevo vam bomo zaradi zagotavljanja pravic obravnavanih oseb v preiskavi lahko podali, ko bodo obravnavane osebe o uvedbi obveščene,« so še sporočili iz KPK.

Nekdanja notranja ministrica je očitke o političnih pritiskih na policijo komisiji naznanila decembra lani, ko je tudi odstopila s funkcije notranje ministrice. O teh pritiskih je ponovno spregovorila na nedavnem odmevnem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.

Odločitve KPK do zaključka preiskave ne želi komentirati

Bobnar je v odzivu za STA zapisala, da je svoj pogled na obravnavano zadevo javno že predstavila. »Odločitve KPK do zaključka preiskave ne želim komentirati. Ob prijavi, za vsebino katere trdno stojim, sem ocenila, da je šlo za nedopustne zahteve in pogojevanja,« je dodala.

Po njenih besedah naj strokovnjaki do konca opravijo svoje delo in povedo, kaj je v tej družbi dopustno in kaj ne. »In s prijavo sem želela doseči zgolj to, da se jasno in glasno pove, kje je meja dopustnega v politiki. Navkljub vsem osebnim diskreditacijam o lažeh in halucinacijah pa so zakoni jasni, dejstva in dokazi govorijo sami zase, državni organi pa naj korektno in neodvisno to presodijo,« je zapisala Bobnar.