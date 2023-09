Med lepoticami tudi šema, nogometašica in čipkarica

Še čisto malo nas loči od letošnje finalne prireditve Miss Slovenije, ki bo v Radljah ob Dravi potekala pod sloganom Podjetno, lokalno, trajnostno do ciljev. Radlje ob Dravi so trajnostno naravnana občina, ki si prizadeva za ohranjanje naše kulturne dediščine.

Eden izmed mnogih pomembnih kulturnih spomenikov v občini je tudi dvorec Mahrenberg v Radljah, ki ga bodo obnovili in tako omogočili razvoj in nadgradnjo muzejskih, kulturnih in izobraževalnih vsebin o bogati dediščini gozdarstva in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Dravski dolini in na Koroškem. Danes predstavljamo še drugi del kandidatk, ki bodo 21. septembra upale na lepotno krono.

Glasovanje za vašo favoritko se začne v soboto, 9. 9., in zaključi 18. 9.

21. septembra bo finalni izbor.

7. Nada Hejja FOTO: Dejan Nikolič

Številko sedem ima Nada Hejja. Doma je s Škofljice, 19-letnica je študentka ekonomije, njen svet se vrti okoli mode. V prostem času šiva elegantne obleke, v prihodnosti se vidi kot modna oblikovalka. »Rada kuham, telovadim, plešem tango, napišem kakšno pesem ali pravljico za otroke. Želim si veliko srečno družino, v kakršni sem odrasla.« Pravi še, da je delavna, ustvarjalna, ambiciozna, zabavna in vztrajna.

8. Tijana Bektašević FOTO: Dejan Nikolič

Osma bo na modno brv stopila Tijana Bektašević. 21-letnica iz Škofje Loke pravi, da bi jo znanci opisali kot komunikativno, spontano, trmasto in športno: od malega trenira nogomet. Lani se je prvič preizkusila tudi v trenerski vlogi. Ker je šport del njenega vsakdana, se v prihodnosti vidi kot športna psihologinja. V prostem času se druži s prijatelji ali bere. Zvečer, ko se svet umiri, svoje misli in čustva rada zapiše v obliki kratkih pesmic.

Za styling kandidatk je poskrbel Poročni kotiček, za ličenje Alja Jerman in Amela Deljanin, za frizuro Anthony Delgado. Fotografije je v dvorcu Radlje posnel Dejan Nikolič.

9. Ines Marjetič FOTO: Dejan Nikolič

Ines Marjetič ima številko devet, 26-letnica iz Šmarja - Sapa je bodoča pravnica. Kot bivša plesalka prisega na šport. Rojena je na pustni torek, zato so jo domači klicali šema, »zaradi česar sem verjetno vedno nasmejana, vesela in pozitivna«. Obožuje potovanja, starodavno arhitekturo in umetnost, a se vedno rada vrne domov, med najbližje, njen varni pristan.

10. Aleksandra Matan FOTO: Dejan Nikolič

Deseta se bo predstavila Aleksandra Matan, stara je 26 let, doma iz Mengša. Je zgovorna, razigrana, skromna, iskrena in vedno željna novih dogodivščin in znanja. Diplomirana inženirka lesarstva je zaposlena v podjetju, kjer izdelujemo notranja vrata. V prostem času ustvarja, zadnje čase izdeluje idrijsko čipko, saj se ji zdi pomembno, »da mladi ohranjamo slovensko kulturno dediščino«.

11. Ana Ivanc FOTO: Dejan Nikolič

Enajsta se bo predstavila Ana Ivanc, 20-letna Nakelčanka, ki pravi, da s svojimi sanjami in cilji vedno stopa zunaj okvirov. Je zgovorna, energična in temperamentna, vedno trmasto sledi svojim ciljem in jih želi tudi doseči. Želi postati organizatorka dogodkov in načrtovalka porok.

12. Pika Kenda FOTO: Dejan Nikolič

Zadnja, dvanajsta, bo na modno brv stopila Pika Kenda, 22-letna Tržičanka, ki rada preizkuša nove stvari in odkriva različne koščke sveta. Preizkusila se je v glasbi, plesu in raznih športih, najbolj pa se je našla v delu z ljudmi, saj drugim rada pomaga. Pravi, da je ambiciozna in hkrati nežna ter sočutna. Vedno stremi k popolnosti.