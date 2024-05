Za 27-letnega sina ugrabila 11-letno deklico

Kitajka je bila obsojena na zaporno kazen zaradi ugrabitve 11-letne deklice, kar niti ne bi bilo tako zelo nenavadno, če ne bi ženska kaznivega dejanja storila z namenom vzgojiti popolno ženo za svojega 27-letnega sina. Deklico je ženska spoznala februarja lani med obiskom ene od vasi v provinci Guizhou in ni trajalo dolgo, preden se je odločila, da bi bila odlična žena njenemu sinu.

Deklica je bila v ujetništvu šest dni, nato so policisti žensko aretirali.

Njene starše je povprašala, ali bi jo lahko odpeljala s seboj, a jo je dekličin oče zavrnil. Namesto da bi spoštovala njegovo željo, je ženska, znana je le kot Yang, načrt delila s sinom, deklico opisala kot izjemno ljubko, učljivo, marljivo in prijetno ter ga prepričala, da ji je pomagal. Naslednji dan sta se vrnila v vas, počakala, da je bila deklica sama doma, in jo ugrabila. Odpeljala sta jo na svoj dom, a trajalo je le šest dni, da so policisti potrkali na njuna vrata in Yang aretirali. Štiri dni pozneje je svojo vlogo pri ugrabitvi priznal tudi njen sin in oba sta bila obsojena na zaporno kazen – Yang na dve leti, njen sin na sedem mesecev.

Družine so nekdaj posvojile mladoletna dekleta z namenom, da se bodo nekega dne poročile z njihovimi sinovi (fotografija je simbolična). FOTO: Hadynyah/getty Images

Sodba je v provinci Guizhou dvignila nemalo prahu, saj da bi za ugrabitev otroka morala biti kazen bistveno višja. »Ne zanima me, kakšni so bili njuni nameni, ugrabitev je ugrabitev, povsem vseeno je, ali bi jo hotela zasužnjiti, prodati ali obdržati za ženo,« je na kitajskem družbenem omrežju zapisal ogorčeni uporabnik. Kljub temu se mnogi z njim niso strinjali in so omenjali dolgo tradicijo otroških nevest na Kitajskem, kjer so nekoč družine posvojile mladoletna dekleta z namenom, da se bodo nekega dne poročile z njihovimi sinovi. Početje so sicer leta 1950 z zakonom prepovedali, a je na odročnih in ruralnih območjih Kitajske še vedno pogosto.