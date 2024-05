Viže z Alpskega večera gredo v svet

Alpski večer je resda v prvi vrsti tradicionalna glasbena prireditev, a je hkrati tudi pomembna za turistični utrip Gorenjske, saj na Bled, zadnja leta pa v Bohinjsko Bistrico, kjer večer pripravljajo od leta 2014, letos pa je bil že 36. po vrsti, privablja tako tuje kot domače goste. Še zlasti tujci obožujejo narodnozabavno oziroma oberkrainer glasbo, ki sta jo po svetu širila že Ansambel bratov Avsenik, ki je bil aktiven do začetka 90. let, zadnjih 58 let pa tudi Alpski kvintet. Ravno zaradi slednjega se je tudi porodila zamisel za to prireditev, katere gostitelji so vsako leto še vedno člani Alpskega kvinteta, ki se počasi bližajo jubileju, in sicer 60-letnici delovanja.

Letošnji Alpski večer sta povezovala Janja Ulaga in Vinko Šimek. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel je bil ustanovljen leta 1966, danes v njem ni več nobenega ustanovnega člana, ga pa še vedno vodi Janez Per, baritonist in kontrabasist, ki se je ansamblu pridružil leta 1970, torej štiri leta po nastanku. V vseh teh letih je ansambel doživel kar nekaj kadrovskih sprememb. Zadnjo nedavno, ko se jim je pridružil novi harmonikar Ciril Skebe iz Kočevja, ki poučuje mlade harmonikarje na Glasbeni šoli v Ribnici, pred tem pa je bil član ansamblov Juhej in Okajeni muzikanti. Zdaj pa je, kot rečeno, s harmoniko obogatil enega najbolj prepoznavnih ansamblov doma in v tujini – Alpski kvintet.

1966 je bil ustanovljen Alpski kvintet.

Pred šestimi leti, na takratnem 32. Alpskem večeru, se je Alpski kvintet na odru predstavil z novo pevko Majo Šturm, ki poje ob legendarnem Otu Pestnerju in Mihi Možini, kitarist je Marjan Rolc, trobentar Damir Tkavc, klarinet pa igra Franjo Maček.

Vstopnice za med

Tudi letos so Alpci, kot jim rečejo nekateri, v Bohinjski Bistrici znova poželi največji aplavz, nič manj pozornosti pa niso bili deležni drugi nastopajoči: ansambel Svizci, Stiegl quintett, ansambel Petra Finka, Mitja kvintet, Die Mooskirchner, ansambel Veseli Begunjčani, Mißebner trio, Bayern Stürmer, ansambel Zupan, ansambel Dolenjskih 5 in Šmarnogorski kvintet. Prav vsi si povabilo za nastop na Alpskem večeru štejejo v veliko čast, saj je to za mnoge tudi odskočna deska v svet. Med publiko so namreč pretežno tujci iz Nemčije, Avstrije, Švice, tudi Južne Tirolske, pa tudi menedžerji, ki nastopajoče vabijo na različna gostovanja v tuje dežele. So pa med gosti tudi številni Slovenci, ki se morajo za vstopnice precej potruditi. Letos so šle znova za med in so bile razprodane že januarja.

Nastopili so tudi Veseli Begunjčani. FOTO: arhiv ansambla

Vstopnice so bile razprodane že januarja.

Za uvod v štiriurni večer narodnozabavne glasbe v živo so, kot vsako leto, poskrbeli bohinjski pihalci, nato pa so se na odru dvorane Danica v Bohinjski Bistrici zvrstili gostitelji Alpski kvintet in drugi nastopajoči, ki so poskrbeli za glasno in prijetno vzdušje. Prireditev je letos v slovenščini povezovala Janja Ulaga, v nemščini pa legendarni Vinko Šimek, ki je prav tako že stalnica Alpskih večerov. Bohinjski župan Jože Sodja pa je zbrane že povabil na prihodnji, 37. Alpski večer, ki bo 26. aprila 2025.