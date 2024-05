Olimpija išče trenerja. Kdo se bo usedel na vroči stol?

S portugalskim nogometnim trenerjem Joaajem Henriquesom in uvrstitvijo v konferenčno ligo je Olimpija začela sezono, jo nadaljevala z Zoranom Zeljkovićem, končala pa brez lovorike in trenerja. Zadnji dve prvenstveni tekmi, vključno s sobotnim velikim derbijem v Ljudskem vrtu, bo v vlogi vršilca dolžnosti trenerja vodja mladinskega pogona ter trener mladinskega moštva Boštjan Miklič, ki se je v vlogi samostojnega trenerja na članski ravni obrti učil pri kranjskem drugoligašu Triglavu. Proti vijoličnim bo Olimpija branila 2. mesto s točko prednosti.

Zeljkovićevo poglavje v vlogi trenerja Olimpije je zapečatila spomladi povprečna Mura, ki je v nedeljskem dvoboju 34. kroga iztržila točko (0:0), čeprav je polnih 90 minut igrala z desetimi možmi. Odločitev Olimpijinega vodstva o koncu sodelovanja z Zeljkovićem zato sploh ni presenečenje in že od poraza proti Mariboru v Stožicah je to viselo v zraku, saj bo lov za Celjani najbrž prinesel izgubljeno prestižno bitko za naslov podprvaka.

1,57 točke je v povprečju osvajala Olimpija pod taktirko Zorana Zeljkovića. Pod vodstvom Joaa Henriquesa 1,82.

Rojstni dan, 44., bo ZZ praznoval na dan zmage (9. maj), a zanj bo tudi dan poraza. Številke oziroma statistika, igralna podoba oziroma razvoj moštva, seštevek vsega je glavna operativca zeleno-belih, direktorja Igorja Barišića in športnega direktorja Gorana Boromiso, zapeljal do logičnega zaključka: Zeljković ni opravičil pričakovanj, ni bil prepričljiv in ni vlil upanja o boljšem jutri. Moštvo je prevzel – pred tem naj bi Olimpijino ponudbo zavrnila slovita Nemca Miroslav Klose in Felix Magath – v 13. kolu in odtlej v 1. SNL na 23 tekmah, vključno z zaostalo tekmo 3. kola proti Radomljam osvojil 44 točk, v povprečju 1,57 na tekmo. Henriques je v povprečju osvojil 1,82 točke na tekmo. Olimpijo je vodil na enajstih tekmah.

Boštjan Miklič ima samostojnih trenerskih izkušenj na članski ravni le nekaj tekem pri Triglavu. FOTO: NK Olimpija

Za Celjem je ob Zeljkovićevem prevzemu Olimpija zaostajala šest točk, eno več kot Koper, ki ga je do takrat vodil prav Zeljković, zdaj zaostaja 11 točk. Pred Mariborom je imela Olimpija tri točke prednosti. Pod Henriquesovo taktirko je Olimpija v prvem velikem derbiju premagala Maribor (2:1). A je res, da je takrat na mariborski klopi sedel Damir Krznar, ki je Celjane, kot Zeljković, prevzel v 13. kolu. Zeljkovićev najsvetlejši trenutki so bili v konferenčni ligi, kjer je z dvema zmagama Olimpija zaslužila milijon evrov. Toda pozor, na Ferskih otokih je v skupini, ki je dopuščala še kaj več, morda izgubila evropsko pomlad in še kakšen milijon evrov več.

Po Albertu Rieri izgubili igralno nit

Manj točk od pričakovanj bi bilo še mogoče oprostiti, če bi zeleno-beli na igrišču delovali avtoritativno in imeli podobo igralno sposobnega moštva, ki napreduje iz tekme v tekmo. Toda ni bilo ne enega ne drugega. Bili so brez ustreznega igralnega koncepta, ki ga je v veliki meri nastavil prepirljiv in samosvoj Španec Albert Riera. Zeljković je ob zimskem odmoru ostal tudi brez prvega strelca Ruia Pedra, njegovih golov in vloge na igrišču pa ni bilo mogoče nadomestiti.

Olimpija je pod vodstvom predsednika Adama Deliusa zamenjala že šest trenerjev. Od oktobra 2021 so se zvrstili Savo Milošević, Dino Skender, Robert Prosinečki, Albert Riera, Joao Henriques in Zoran Zeljković. Kljub vsemu ni bila povsem brez uspeha, osvojila je naslov državnega prvaka, domači pokal ter se uvrstila v konferenčno ligo.