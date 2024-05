Z glasbo do sočutnejše družbe (VIDEO)

Čutna pesem Na vseh poteh govori o globoki ljubezni, o silah življenja, ki jo lahko prekinejo, a ta vseeno ostane. Videospot je v celoti nastal, malce neobičajno, a ustvarjalno, iz papirja. Idejo za takšno izvedbo je dobil kar avtor sam.

Kikifly je glasbenik, ki povezuje srčne ljudi in projekte. FOTO: Niko Matko

»Celoten proces ustvarjanja tega singla je bil potovanje v zavedanje ljubezni in skupnosti, ki je okoli mene, okoli nas. Ljudje so kar prihajali k meni domov in rezali rožice, ustvarjali scene iz papirja ter premikali luči, ob tem pa se soočali z zgodbo, ki nam seže globoko v srce, saj v sebi vsi vemo, da je ljubezen do bližnjih tisto, kar je v življenju najpomembnejše,« pravi KikiFly, glasbenik in idejni vodja procesa, ki se je nehote prelevil v pravi ustvarjalni projekt, pri katerem so svoj košček dodali mnogi ustvarjalci, med njimi tudi Maja Keuc, Eva Beus Poje, Bela Pak, Zala Smolnikar, Maja in Filip Monrue, Urša Premik in še drugi.

Srčen preplet

Dan po tem, ko je videospot doživel spletno premiero, pa jo je doživel še v živo, in sicer na dogodku Slovenskega društva Hospic, ki se že desetletja ukvarja s skrbjo za žalujoče, umirajoče ter detabuizacijo smrti. Ravno te dni so namreč odprli prostore, ki so kot dnevni center namenjeni tako bolnim in umirajočim, kot njihovim svojcem, ki včasih vsega ob službi in drugih dnevnih opravilih preprosto ne zmorejo.

»Društvo Hospic se zavzema, da bi postala platforma za bolj sočutno družbo in opozarjala na ohranjanje dostojanstva. To je neki prostor, kjer bo imel vsak človek svoje ime in pravico, da izrazi svoje potrebe, pa tudi ohranja svoje dostojanstvo,« je ob odprtju povedala Renata J. Roban, predsednica Slovenskega društva Hospic.

Kristijan Crnica - Kikifly s piarovko Slovenskega društva Hospic Katjušo Štingl. Prepletla sta lepo zgodbo. FOTO: Slovensko društvo Hospic

Ker takšna sporočila svetu predaja tudi KikiFly, ni čudno, da so se njihove poti srčno prepletle in je s svojim glasbenim nastopom popestril kulturni program. »Novih, srčnih ustvarjalcev, ki postanejo naši ambasadorji, smo v našem društvu vedno veseli, še posebno zato, ker glasba včasih najde pot tam, kjer je besede ne,« je dodala.