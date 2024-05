Vojaški tabori v Sloveniji: med mladimi skokovito naraslo zanimanje zanje

Nedavno je strokovnjak za varnost Iztok Prezelj za Slovenske novice dejal, da so »najvišje vojaške osebe in politiki nekaterih evropskih držav v preteklih mesecih omenjali scenarije, po katerih bi lahko do širše vojne v Evropi prišlo čez 5-8 let. To je trenutno najslabši scenarij, ki se javno omenja«.

Ob tem je Prezelj poudaril, da je izhodišče vsake varnostne pripravljenosti informiran posameznik, mladi pa imajo možnost obiska vojaških taborov, kjer se lahko seznanijo z vojaškim življenjem in delovanjem.

Preverili smo, kako zanimivi so vojaški tabori za mlade Slovence in česa vse se tam lahko naučijo.

Pet dni oziroma dva tedna sta menda dovolj, da se fantje in dekleta seznanijo z vojaškim življenjem in delovanjem. FOTO: Ankele Špela

Na leto organizirajo šest vojaških brezplačnih vojaških taborov, zanimanje narašča

Vojaški tabori se iz leta v leto krepijo. Prvega so na Ministrstvu za obrambo (Mors) speljali leta 1999, prvega poletnega leta 2005. Nato so se leta 2018 odločili za več poletnih taborov na različnih lokacijah, leta 2019 pa še za organizacijo zimskih taborov.

Na leto Mors organizira šest taborov, in sicer dva petdnevna zimska in tri šestdnevne poletne tabore za mladoletne dijake in poletni dvotedenski vojaški tabor za polnoletne dijake in študente.

Zanimanje za obisk taborov, kjer dijaki in polnoletni študenti urijo svoje fizične in psihične sposobnosti, se je v zadnjem letu zelo povečalo, kažejo podatki Morsa.

2023 se je vseh taborov udeležilo 718 mladih. Zimskega tabora na Bohinjski Beli se je udeležilo 80 udeležencev, drugega na 65, poletnih pa skupaj 573.

Že letošnjo zimo je število skokovito naraslo. Zimskega tabora na Bohinjski Beli se je udeležilo 144 dijakov, drugega pa 103, kar je skoraj enkrat več kot lani.

Vse več je zanimanja za vojaške veščine med dekleti. FOTO: Ankele Špela

Vsaka tretja je ženska

Organizatorji opažajo, da se vsako leto povečuje tudi delež deklet, ki so pripravljene obleči vojaško uniformo, in se seznaniti z vojaškim življenjem.

Delež deklet, ki se udeležijo skoraj tedenskega ali dvotedenskega tabora, je v povprečju 31-odstoten, kar pomeni, da je vsaka tretja »tabornica« dekle.

Med prijavljenimi so tudi povratniki, ki so se že večkrat udeležili tabora, zanje pa organizirajo zahtevnejši program usposabljanj oziroma višjo raven.

Vsebine, ki še pritegnejo mlade

Veliko zanimanje za poletne in zimske tabore za mladoletne, ki so v času počitnic, na Mors utemeljujejo tudi s tem, da je tabor brezplačen in hkrati vsebinsko zanimiv.

»Vsako leto si prizadevamo, da so vsebine na taborih različne in zanimive za mlado populacijo, in verjamemo, da je tudi to razlog za vse večje zanimanje zanje. Letos smo na primer med vsebine, s katerimi se mladi seznanijo, uvrstili tudi veščine s področja zaščite in reševanja, kot sta reševanje ponesrečencev izpod snežnega plazu in gašenje začetnih požarov.«

Morda se teden oziroma dva tedna ne slišita veliko, a učitelji taborov poudarjajo, da se v tem obdobju tečajniki seznanijo z vojaškim življenjem, vojaško opremo, poklici v Slovenski vojski, predvsem pa spoznajo nove prijatelje in veliko koristnih veščin za življenje.

Tabor uspešno konča 95,3 odstotka mladih. FOTO: Žibert Damjan

»Udeleženci taborov usvojijo osnovne vojaške veščine, ki pomenijo dodano vrednost tudi v vsakdanjem življenju, kot so preživetje v naravi, ki vključuje pripravo kurišča, filtriranje vode, izdelavo bivaka, orientacijo v naravi ter saniteto s temeljnimi postopki oživljanja in prve pomoči. Zanimive so tudi orientacija, športne igre, streljanje z malokalibrsko puško, izdelava bivaka v zimskih in poletnih razmerah, reševanje v gorah, premikanje na smučeh ali krpljah ter gibanje v gorskem svetu pozimi.«

Obsežnejši je dvotedenski vojaški tabor za polnoletne dijake in študente, ki obsega še veščine, »ki so nujne za uspešno opravljanje bojnih nalog strelca ter preživetje na bojišču«. Ob tem so dodali še »adrenalinske« vsebine, kot so plezanje, zipline čez reko Savo, rafting ter vožnja z bojnimi vozili in vojaškim helikopterjem.

Na vojaškem taboru lahko udeleženci lahko opravijo obvezno prakso, dosedanje izkušnje pa kažejo, da se je najpogosteje udeležijo študentje Fakultete za družbene vede in Fakultete za varnostne vede.

Leta 2023 so uvedli tudi novost, in sicer »dneve za starše«, ki jo izvedejo zadnji dan tabora. »Nanje povabimo starše udeležencev, da se lahko prepričajo, kaj vse so se mladi naučili, z njimi pa se lahko pomerijo tudi v različnih veščinah. Na taborih so s simboličnimi nagradami nagrajeni najboljši posamezniki, vsi udeleženci taborov pa lahko trajno obdržijo vojaške hlače in majico. Letos smo program taborov obogatili še z vsebinami iz zaščite in reševanja, kot so gašenje požara, pomoč pred poplavami in premagovanje vodnih ovir,« so nam pojasnili na Morsu.

FOTO: Žibert Damjan

Pet odstotkov jih tabor ne zaključi, razlogi so različni

Ker so tabori brezplačni in mnogi starši opažajo, da njihovi najstniški dijaki nimajo delovnih navad, bi se morda zdelo, da na vojaške tabore prijavijo otroke prav starši, pa temu menda ni tako. Kot so nam dejali na Morsu, se mladi »večinoma sami odločijo za udeležbo, starši pa jih pri tem podpirajo.«

Podatki tudi kažejo, da tabori dekletom in fantom po večini ustrezajo, saj ga uspešno konča 95,3 odstotka prijavljenih. Najpogostejši razlogi za predčasni odhod iz tabora pa so običajno zdravstveni ali osebni razlogi.

Pričakovanja prijavljenih se ne razlikujejo bistveno od tega, kar na taboru tudi doživijo. »Zanimivo je, da prevladujejo pričakovanja o disciplini, redu, adrenalinskih dogodivščinah, spoznavanju vojaške tehnike in seveda želja po novih prijateljstvih.«

Za udeležbo na taboru mlajše generacije ni treba biti vrhunsko fizično pripravljen, temveč je dovolj »splošna psihofizična pripravljenost«, po zakonu pa je predpisan tudi preventivni zdravstveni pregled in so kandidati pregledani v obsegu, ki je določen za vojaški tabor v Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev Ministrstva za obrambo.

So udeleženci tabora vpoklicani v primeru vojne ali za pomoč pri varovanju države?

Podatki tabornikov se uporabijo le za organizacijo vojaških taborov, medtem pa so polnoletni državljani vpisani v vojaško evidenco, ko postanejo polnoletni. O tem jih Mors obvesti »s prijaznim vabilom, da se udeležijo seznanitve ob vpisu v vojaško evidenco, kjer jih obvestimo o vseh podrobnostih in zanje organiziramo tudi dodatne seznanitve z življenjem in delom v Slovenski vojski.«

Petdnevni tabori za mladoletne dijake potekajo med zimskimi in poletnimi počitnicami v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli ter v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Julija organizirjo dvotedenski vojaški tabor, ki je namenjen polnoletnim dijakom in študentom ter poteka v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in na vadišču Mačkovec.

