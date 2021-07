Matematik v zdravstvu pripravil projekcije za koronavirusno bolezen v jeseni

Več cepljenih, manj verjetnosti za širjenje. FOTO: Pool Reuters

Velika večina sveta se sprašuje, kaj prinaša jesen. Pa ne glede vremena, pač pa v novi realnosti s koronavirusom. Strokovnjaki opozarjajo na različico delta, ki je vse bolj prisotna, Evropska agencija za zdravila pa je pred dnevi sporočila, da naj bi bili dvakrat cepljeni ljudje pred njo zaščiteni. Natančno nikakor ni moč napovedati, kaj se bo zgodilo, obstajajo pa projekcije oziroma morebitni scenariji. S tem se ukvarjana Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Kot sam sebi pravi na twitterju, je uporabni matematik v zdravstvu. In prav na osnovi novih različic virusa ter trenda cepljenja prebivalstva je izračunal morebitne scenarije.Model ima veliko odprtih parametrov in predpostavk, ki jih ne moremo v celoti natančno oceniti, zato je treba te rezultate in projekcije interpretirati bolj v smislu relativnih primerjav, ne pa v smislu absolutnih številk. To nikakor niso napovedi, ampak simulacije ob določenih predpostavkah.Model je narejen tako, da upošteva dinamiko epidemije po starostnih skupinah ( bolj natančna porazdelitev je v zavihku Model ). Ravno zaradi tega so bile tudi starostne skupine vpeljane v model, da lahko bolj natančno modeliramo dogajanje po starostnih skupinah. Delež precepljenosti po starostnih skupinah je upoštevana do konca maja 2021, v nadaljevanju predvidevamo projekcije, kako se lahko ti deleži spreminjajo. Tukaj se je treba zavedati, da s cepljenjem dosežemo dvoje: preprečujemo težje poteke bolezni in preprečujemo širjenje bolezni. Pri starejših starostnih skupinah je to še najbolj pomembno, zato je treba doseči čim višjo precepljenost teh skupin zato, da zmanjšamo morebiten pritisk na zdravstveni sistem.Še enkrat opozarjam, da gre za simulacije ob zelo veliko predpostavkah. Zelo pomembna predpostavka je, kako se bo razvijala epidemija v primeru delta različice. Znano je, da je virulentnost delta mnogo večja, kar pomeni približno dvakrat večje reprodukcijsko število v primerjavi z različicami do zdaj. To je predpostavljeno, da dosežemo v enem mesecu po izbruhu te različice. Če bi to dosegli prej, bi bil delež dnevno okuženih lahko večji, če kasneje, pa manjši. Predvideno je tudi, da se po nekem času širjenja uvede tudi nefarmakološke ukrepe, ki znižujejo reprodukcijsko število. Po drugi strani, če je reprodukcijsko število še višje, potem tudi 75 odstotkov ne bo dovolj.To je izračunano v primeru, če se bo epidemija odvijala po predpostavkah, kot jih model predvideva. Še enkrat. Projekcije ne smete brati v absolutnih številkah, ampak so namenjene primerjavi, kaj se lahko zgodi, če cepimo in če ne cepimo dovolj ob ostalih enakih predpostavkah modela. Res se nam lahko zgodi močan val, če bo cepljenja premalo in ne bomo sprejemali ostalih nefarmakoloških ukrepov dovolj hitro. Vseeno upam, da se to ne bo zgodilo.