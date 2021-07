Slabe novice za Evropo, vzpodbudne za dvakrat cepljene

V Evropi porast okužb

Dva odmerka cepiva proti covidu-19 po dosedanjih ugotovitvah nudita zaščito pred okužbo z različico delta novega koronavirusa, ki se vse hitreje širi tudi v Evropi, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Evropska agencija za zdravila (Ema).V imenu Eme je javnost nagovoril vodja strategije cepljenja pri agenciji. Kot je dejal, se zavedajo skrbi, ki jih vzbuja hitro širjenje različice delta, a trenutno se zdi, da štiri cepiva, ki so potrjena v Evropski uniji, ščitijo proti vsem sevom, ki krožijo v Evropi, vključno z različico delta.Zatrdil je, da podatki, ki jih pri Emi pridobivajo na podlagi dokazov iz realnega sveta, kažejo, da dva odmerka teh cepiv nudita zaščito proti različici delta. Tudi laboratorijski testi kažejo, da so protitelesa, ki nastanejo po cepljenju, sposobna nevtralizirati delto, kar je označil kot zelo vzpodbudne novice.Pozitivne informacije iz agencije s sedežem v Amsterdamu sicer prihajajo ravno na dan, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozorila, da v Evropi po dveh mesecih upadanja zdaj vnovič beležijo porast novih okužb z novim koronavirusom.»Prejšnji teden je število primerov naraslo za deset odstotkov, in sicer kot posledica povečanega druženja, potovanj in sproščanja omejitev,«je povedal regionalni direktor WHO za Evropo»V evropski regiji WHO bo nov val, če ne ostanemo disciplinirani,« je dodal Kluge in posvaril, da bi lahko do tega preobrata prišlo zaradi vse večjega števila primerov različice delta, ki hitro izpodriva različico alfa.