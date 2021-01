Mateja Logar o maskah, ki jih priporoča Janša: Z njimi ne pridobimo nič

Avstrija je uvedla obvezno uporabo mask FFP2, ki naj bi nudile mnogo boljšo zaščito. V nedeljo je uporabo teh mask svetoval tudi predsednik vlade, v ponedeljek pa je infektologinjaza Odmeve dejala, da splošna populacija z nošenjem FFP2 ne pridobi ničesar.»Učinkovitost kirurške maske je v vsakodnevnem življenju popolnoma enakovredna FFP2. Tukaj s FFP2 masko ne pridobimo ničesar. Ščiti nas pred temi zelo drobnimi delci, aerosoli, ki pa pri večini stvareh v normalnem življenju ne nastajajo. Nastajajo bolj v bolnišnicah ali pa v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi,« je dejala in dodala, da za odhod v trgovino, delo v službi popolnoma zadošča kirurška maska, ki je dovolj varna in nudi dovolj dobro zaščito. Poleg tega je z njo mnogo lažje govoriti, jo namestiti in hoditi naokoli.Odgovorila je še na vprašanje, ali nam zaradi pojava angleškega seva grozi nova epidemija. Pravi, da ne, se pa lahko zgodi, da pride do poslabšanja in večjega števila obolelih. Povedala je še, da novi sev ni bolj smrtonosen.Glede na to, da prihaja do zamud pri cepljenju, pravi, da se lahko zgodi, da se bo podaljšala epidemija. »V zadnjih desetih dnevih smo imeli upad, zadnje štiri dni pa ga ne opažamo. Spet smo na nekem platoju.«