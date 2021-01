Pri sosedih obvezne FFP2 maske, Janša predlaga, katere naj nosimo v Sloveniji

V Avstriji veliko povpraševanje po maskah tipa FFP2

V Nemčiji in Avstriji so zaradi novih sevov novega koronavirusa v javnem potniškem prometu in v trgovinah obvezne kirurške in maske vrste FFP2, medtem ko maske iz blaga niso več dovoljene. K nošenju tovrstnih mask je na današnji novinarski konferenci pozval tudi predsednik vlade, ki je med drugim napovedal najverjetnejše zaostrovanje ukrepov še ta teden. »Naše ravnanje mora biti do skrajnosti previdno, upoštevajo naj se higienski in vsi drugi ukrepi.« Pozval je državljane, naj pri stikih, ki so neizbežni, uporabljajo trislojne kirurške ali pa FFP2-maske, ki da nudijo boljšo zaščito.Medtem je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da zaradi novih mutacij novega koronavirusa za zdaj ne namerava spreminjati svojih smernic glede uporabe zaščitnih mask iz blaga, saj da se novi, bolj nalezljivi sevi virusa prenašajo na enak način kot drugi.Organizacija uporabo zaščitnih mask iz blaga priporoča za mlajše od 60 let, ki nimajo pridruženih bolezni, pri tem pa svetuje, da morajo biti takšne maske narejene iz treh plasti blaga, da nudijo zadostno zaščito. Uporabo medicinskih mask priporoča še zdravstvenemu osebju, vsem, ki so bili na testiranju na novi koronavirus pozitivni ali čakajo na izvide testa, in tistim, ki skrbijo za covidnega bolnika. Medicinske maske priporoča tudi za starejše od 60 let, saj je pri njih večja nevarnost težjega poteka bolezni.Avstrijci morajo od ponedeljka v trgovinah in javnem prometu nositi zaščitne maske tipa FFP2. Povpraševanje po njih je veliko. Večina trgovin se je dobro založila in ta teden ponudila ugodne akcijske cene. Za revnejše in socialno ogrožene pa je vlada omogočila brezplačni dostop do mask z višjo stopnjo zaščite, piše STA.Če so maske FFP2 še pred enim tednom v avstrijskih trgovinah stale v povprečju od dva do osem evrov, so jih ta teden trgovine prodajale po akcijski ceni po manj kot evro, najcenejše so bile celo 50 centov.