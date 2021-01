To so maske, ki jih priporoča Janša

Maske FFP2 naj bi bile veliko bolj učinkovite kot bombažne. REUTERS/Fabrizio Bensch FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Pri severnih sosedih kirurške maske že obvezne

Po nedeljski izredni tiskovni konferenci, ko je predsednik vladesporočil, da so v Sloveniji potrdili novi, angleški sev koronavirusa, se je pojavilo tudi priporočilo o uporabi zaščitnih mask tipa FFP2. Janša je dejal, da so pred nami zahtevni tedni, zato je treba še toliko bolj upoštevati vse higienske ukrepe, zato vsem predlaga, naj, če je le možno, uporabljajo troslojne kirurške maske ali maske tipa FFP2, ki dajejo večjo zaščito.Znanstveniki z univerze Duke so že vl lanskem letu raziskali, katera vrsta nas najbolje ščiti. Testirali so 14 mask, od profesionalnih N95, ki jih nosijo zdravstveni delavci, pa do bombažnih rutic. Glede na izsledke raziskave največjo zaščito dajejo maske N95, prepustile niso skoraj nič kapljic, za zelo učinkovite so se izkazale tudi kirurške troslojne in dvoslojne bombažne.Testirali so še nekaj enoslojnih bombažnih mask in maske N95 z ventili, ki pa so se v primerjavi s tistimi brez ventilov izkazale za manj učinkovite. Ventil namreč omogoča pretok zraka, kar pomeni, da lahko pride skozi masko več kapljic. Najslabše so se odrezale maske, ki jih pogosto nosijo tekači, pravzaprav jih nosijo okoli vratu, potem pa potegnejo čez usta in nos kot masko.Cene tovrstnih mask, ki jih najdemo na številnih spletnih straneh, se gibljejo od dobrega evra za kos, maske so dostopne že danes in povpraševanje se je po priporočilu pričakovano povečalo.Avstrijci morajo od danes naprej v trgovinah in javnem prometu nositi zaščitne maske tipa FFP2. Povpraševanje po njih je veliko. Večina trgovin se je dobro založila in ta teden ponudila ugodne akcijske cene. Za revnejše in socialno ogrožene pa je vlada omogočila brezplačni dostop do mask z višjo stopnjo zaščite.