Marta Kos v taboru poražencev? »Nasprotuje tradicionalnemu pogledu na družino«

Člani odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) so danes zaslišali kandidatko za evropsko komisarko za širitev EU Marto Kos. Po približno triurnem zaslišanju bodo predstavniki političnih skupin v Afetu predvidoma podali tudi oceno njenega nastopa. Od nje sicer lahko zahtevajo dodatna pojasnila. O vsebini njenega zaslišanja lahko preberete v članku na tej povezavi.

Kako se je po njegovem mnenju pred evropskimi poslanci odrezala Kosova, smo vprašali analitika Sebastjana Jeretiča. »Vsekakor je pokazala, da je profesionalka s področja komuniciranja. Tako s taktičnimi potezami, ko je začela z osebno zgodbo iz časa slovenskega osamosvajanja in s tem vzpostavila čustveni stik s publiko, kot tudi z uporabo tako imenovanih praznih označevalcev, torej besed, kot so demokracija, vrednote in podobno, ki si jih lahko vsakdo interpretira po svoje in se zato zlahka najde v vsakem takem stavku,« je pojasnil.

Veliko govorila, a malo povedala?

Marta Kos. FOTO: Voranc Vogel

Po besedah analitika je na večino vprašanj odgovorila zelo splošno in je pri tem všečno veliko govorila, a malo povedala. V nekaj točkah pa se je, kot pravi Jeretič, bolj podrobno opredelila, denimo pri vprašanju kvalificirane večine pri odločanju v postopku pridruževanja novih članic. S tem je po njegovem mnenju na teh nekaj točkah pokazala, da pozna tudi konkretne izzive svojega resorja, s siceršnjo splošnostjo pa je igrala bolj na vtis kot na vsebino.

»Ob izjemni splošnosti njenega nastopa je sicer težko natančno opredeliti njene politične pozicije, a je jasno vsaj nekaj. Temeljna politična delitev današnjega evropskega prostora je boj med globalisti in suverenisti. Torej boj med tistimi, ki zagovarjajo odstranjevanje vseh tradicionalnih vzorcev in kulture, kot so družina, nacija in religija, ter tistimi, ki temu nasprotujejo in želijo ohraniti suverenost v načinu življenja v svoji državi,« je še poudaril Jeretič.

Kosova kot del globalistov, ki so doživeli poraz na ameriških volitvah

Marta Kos se po besedah analitika s svojimi pozicijami postavlja v tabor globalistov, ki imajo sicer tudi večino v evropskem parlamentu. »Nasprotuje tradicionalnemu pogledu na družino, kar je izpostavila kot kritiko v primeru Gruzije. Poudarja popolno obrambo nevladnih organizacij, ki so se sicer zelo pogosto pokazale kot politično aktivistične organizacije, ki v različnih državah delujejo proti lokalni tradiciji in kulturi. V tej bistveni politični delitvi je torej jasno pozicionirana kot del globalističnega tabora, torej del tiste politike, ki je včeraj doživela največji poraz na ameriških predsedniških volitvah,« je sklenil.