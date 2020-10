Šarec jim je dvignil pritisk. Poglejte, kaj je napisal

Koga omenja Šarec

Pozitivni Logar

Nekdanji premierje danes še pred osmo uro objavil sledeči zapis: »Veliki mojstri zunanje politike so nas zagotovo postavili na svetovni zemljevid. Eden se prepira in vmešava v volitve onkraj oceana, drugi širi virus po Evropi in doma. Tudi število okužb ni ravno dosežek za hvalit se. Čas se najde za čisto vse, če kaj spodleti, so drugi krivi.«Pod objavo na twitterju so se usuli komentarji. Zdi se, da je bilo več takšnih, ki so nekdanjega premierja, zdaj poslanca državnega zbora, pljuvali (spomnili so na prazna skladišča ob prevzemu Janševe vlade, obtožili so ga obrekovanja, očitali mu odstop, ko se je koronavirusna epidemija pri nas začela in spisek se tu nikakor ne konča). Kljub temu si je do 13. ure prislužil tudi prek 300 všečkov Njegovo objavo so delili tudi na facebooku stranke LMŠ, ki jo vodi. Tam je do 13. ure zbrala skoraj 700 všečkov.Prvi del objave leti na predsednika vlade, ki je prek twitterja izrazil podporo, opa je zapisal, da če bi bil izvoljen, bi bil eden od najšibkejših predsednikov v zgodovini ZDA.Pod objavo se je vnel spopad, enega od zagretih debaterjev pa je Janša celo blokiral.»Škoda, da mi je Janša najprej namenil nekaj žaljivk, potem pa me blokiral. Nekoliko malenkostno za človeka njegovega kova. V vsakem primeru pa me ne zanimajo predavanja ne temo neliberalnih demokracij,« je po blokadi odvrnil, Bidnov svetovalec.Druga Šarčeva opazka leti na ministra za zunanje zadeve, ki je bil nedavno pozitiven na covid 19 testu . STA je poročala, da so zaradi srečanja z ministrom Logarjem v samoizolaciji tudi zunanji ministri Litve, Latvije in Estonije.V zadnjih dneh je v medijih zaradi neupoštevanja ukrepov veliko prebrati o, šefu Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki na prostem ni nosil maske. To je potrdil in priznal napako. Veliko se je pisalo tudi o ministru za javno upravo, ki da ni spoštoval vladnega odloka o tem, koliko ljudi se lahko zadržuje v kozmetičnih salonih, poleg tega pa mu očitajo tudi, da bi se po oddaji vzorca za test na covid 19 moral samoizolirati, a tega ni storil. Več o tem preberite v članku Krek zasačen brez maske, Koritnik v kozmetičnem salonu Več o trenutnih razmerah glede koronavirusa v Sloveniji preberite v članku Koronavirus v Sloveniji: sobota drugi najslabši dan v tem tednu